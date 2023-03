Coni Viterbo, un anno da incorniciare per migliaia di giovani atleti

Il 2022 per il Coni provinciale di Viterbo si è chiuso con buoni numeri. Dieci le località che hanno aderito ai Centri Coni, che prevede per i ragazzi di fare esperienze in varie discipline sportive. Hanno preso parte 1600 ragazzi.

Nove gli Educamp Estivi che hanno coinvolto 1800 bambini. Due gli appuntamenti promozionali con Sport in Piazza che hanno visto la partecipazione di 10 discipline sportive, 40 tecnici, 18 società e 4000 mini atleti.

Due gli istituti scolastici con 350 presenze che hanno aderito al progetto Sport-studio. Un programma è stato messo in atto con un istituto penitenziario.

Nove le benemerenze sportive assegnate, oltre 30 i patrocini concessi agli appuntamenti sportivi della Tuscia. «Dopo due anni difficili a causa della pandemia ha detto il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola - il 2022 è stato l'anno della ripartenza. Il Comitato regionale Lazio e la delegazione di Viterbo si sono fatti trovare pronte. Il nostro movimento è riuscito a coinvolgere molti ragazzi della regione grazie alle decisioni di manifestazioni, appuntamenti ed eventi promozionali che hanno toccato tutte le province e le persone di ogni fascia d'età».