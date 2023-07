Comune di Rieti e Coni regionale firmano un protocollo d’intesa per la promozione dello sport

RIETI - La Giunta del Comune di Rieti, su proposta dell’assessore allo sport Chiara Mestichelli, ha approvato un Protocollo d’intesa, proposta dal Coni – Comitato Regionale Lazio - presidente Riccardo Viola - finalizzato a promuovere congiuntamente i valori dello sport a tutti i livelli.

Il protocollo punta ad intervenire in molteplici aspetti: dalla diffusione della pratica delle attività motorie e sportive finalizzate al benessere della persona all’ampliamento della possibilità di accesso allo sport e alla pratica sportiva per tutti, favorendo i giovani, le fasce di popolazione over 65, nonché le persone in situazioni di disagio psico-fisico e/o sociale, passando per la realizzazione di iniziative sportive legate alla promozione territoriale, attraverso l’integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche e all’attuazione di attività di collaborazione, finalizzate alla promozione dello sport in tutte le sue manifestazioni, attraverso la realizzazione di azioni ed eventi da concordare.

«Il Comune di Rieti ha intenzione di individuare un programma di interventi che rientrino nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero – spiega l’assessore allo sport e al turismo, Chiara Mestichelli - consapevole della necessità di porre in essere azioni finalizzate alla realizzazione di progetti di promozione della pratica sportiva anche al fine di accrescere il benessere psico-fisico della collettività.

Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del CONI regionale per la firma del Protocollo d’intesa che rappresenterà un utile strumento nel percorso di diffusione della cultura dello sport con particolare attenzione alle attività rivolte alle giovani generazioni, alla terza età e ai soggetti diversamente abili».