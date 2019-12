© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua la rassegna di reading e concerti legati alle tematiche francescane e al territorio sabino per celebrare l’anniversario dell'evento del 1219: San Francesco d’Assisi e il Sultano Malik Al-Kamil si incontrano a Damietta, in Egitto, nel corso della V Crociata in Terra Santa.Venerdì 13 dicembre alle 17 nel Santuario Francescano di Greccio il Coro dell’Oratorio San Filippo Neri “Fratello Sole, Sorella Luna”. San Francesco e San Filippo Neri e le loro tematiche ispirate alla natura e alla fede più semplice in un repertorio di canti gioiosi e mistici.Si chiudono gli appuntamenti di questo mese domenica 15 dicembre alle 17 al Santuario Santa Maria della Foresta di Rieti con un omaggio a Bisserov Sisters, voci dal mondo ortodosso e dalle minoranze linguistiche d’Italia con Eleonora Bordonaro e Theodoro Melissinopoulos.La rassegna, organizzata da Finisterre con il Contributo della Regione Lazio, con la collaborazione con la Diocesi di Rieti, con il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Labro, Poggio Bustone ha la direzione artistica di Davide Rondoni ed Erasmo Treglia.