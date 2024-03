La nuova truffa del web. Vende biglietti (falsi) per diversi concerti: «Ho fatto il bonifico, è assurdo»

È stata scoperta ieri una nuova truffa sul web, intorno alle 15:00 di pomeriggio, quando una donna di 33 anni, avendo visto un annuncio di vendita di due biglietti per il concerto di Vasco Rossi sul sito internet aaannunci.it, si rende conto dopo averli acquistati di essere vittima di un truffatore seriale: tra l'altro non era l’unica.

La tecnica del truffatore

La tecnica usata dal truffatore è sempre la stessa: inserisce annunci di vendita di concerti inserendo un numero virtuale in grado di utilizzare whatsapp ma non di ricevere telefonate normali.

Gli annunci lanciati sul sito, non riguardano solo il concerto di Vasco Rossi ma secondo i suoi annunci falsi venderebbe anche biglietti per i concerti dei Coldplay, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Geolier. La 33enne, ha la conferma di essere stata truffata, quando inserisce il numero di telefono (con finale 125) del ladruncolo del web, nel motore di ricerca di google. A quel punto, trova un sacco di segnalazioni sul sito tellows, scritte da altri ragazzi e ragazze che erano caduti nella stessa trappola perfetta creata del truffatore in questione. Ciò significa che, il ladruncolo ha diverse denunce ma non si riesce a beccare e a fermare. Lo dimostrano anche le chat, quando la nuova vittima lo fa contattare da un altro numero semplicemente chiamandolo su whatsapp, ma, anche a quel numero risponde: “le sto inviando il biglietto”, evidentemente talmente che truffa, non si ricorda e risponde a tutti la stessa frase quando tutti lo chiamano per avere notizie di quei biglietti pagati anche profumatamente e che non vedranno mai.

Le parole della ragazza

Commenta la 33enne: “È triste sapere che, ancora non ci sono mezzi giuridici ed efficaci nella nostra società per quanto riguarda l’utilizzo del web. Sicuramente, non sono la prima e non sarò l’ultima che sarà truffata se non si crea una specie di polizia sul web. Quando ho trovato l’annuncio e ho contattato il numero di telefono su whatsapp, ho parlato con lui a voce. Mi sembrava una persona tranquilla, quando mi ha detto che mi avrebbe inviato un biglietto alla volta e che avrei dovuto fare due bonifici diversi, siamo raggiunti all’accordo che mi avrebbe inviato prima un biglietto e il secondo me lo avrebbe inviato al bonifico totale di 250 euro per i due biglietti (Prato Gold, San Siro per Vasco Rossi). Così è stato, mi invia prima un biglietto e l’iban intestato ad un certo M.M. Quando vedo il biglietto su whatsapp e mi è sembrato vero e così procedo a fare il bonifico unico di 250 euro. Il secondo biglietto non ne mai arrivato. Mi rendo conto che il primo era falso perchè ho fatto una ricerca su google inserendo il numero del ladro, e inizio a leggere diverse segnalazioni. A quel punto comprendo capisco che sono stata truffata. Procedo nel chiamarlo ma non risponde, dopo le 18:00 quando io gli scrivo che era un truffatore, lui mi risponde anche in maniera arrogante, dicendomi che mi denunciava per calunnia e che mi avrebbe inviato il biglietto. Io ancora l’aspetto ma so che non arriverà mai. Ecco magari con questo articolo si riesce a smuovere qualcosa.” Continua la ragazza:" La cosa bella è che, ho notato subito dopo che aveva inserito un'altro annuncio con un'altro numero di telefono, quando gli invio lo screen dicendogli continui ad inserire annunci cambiando numero. Lui andava nell'annuncio e ricambiava numero."