Umberto Tozzi, addio ai concerti: l'ultima tournée partirà il 17 maggio

Umberto Tozzi, cantautore di 72 anni, ha deciso di lasciare la musica live. L'annuncio è arrivato a Parigi, in un antica sala da concerti della Ville Lumiere, il Teatro Olimpia. Il suo ultimo tour mondiale intitolato “Ultima notte rosa” partirà a maggio 2024.

Umberto Tozzi: età, i 4 matrimoni con la moglie e i successi. Chi è il cantante ospite a Sanremo in duetto con i The Kolors

L'annuncio

Umberto Tozzi, a Parigi, ha presentato in anteprima una versione speciale e inedita della sua hit Donna amante mia, in cui duetta con il cantautore fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

La tourneè

L'ultima tournée di Umberto Tozzi sarà divisa in 30 spettacoli tra Europa,America e Oceania. L'artista conosciuto per le sue hit come Gloria e Ti amo si esibirà in Italia in due location d'eccezione: il 20 giugno alla Terme di Caracalla di Roma e il 7 luglio in Piazza San Marco, a Venezia.