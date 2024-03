Mahmood a Perugia: il 5 luglio al Frontone per L'Umbria che spacca

PERUGIA - Inizierà da Perugia il Summer Tour 2024 nei festival estivi italiani di Mahmood. Venerdì 5 luglio, il palco dei Giardini del Frontone, ospiterà per la prima volta in Umbria un autore e cantante di grande fama nella scena italiana e internazionale (prevendite attive dalle 16:00 del 22 Marzo). Salirà sul main stage del festival "L'Umbria che spacca", arricchendo ulteriormente lo straordinario cartellone dell’undicesima edizione, in programma dal 3 al 7 luglio 2024. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle 16:00 del 22 marzo.

Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. In attesa di partire il 3 aprile con lo European Tour, 17 date nei club di 10 Paesi europei, molte delle quali sold out (fra cui i due live previsti al Fabrique di Milano), l’artista ha così annunciato nuovi appuntamenti del Summer Tour 2024 - sempre prodotto da Friends & Partners - che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. Tra questi dunque “L’Umbria che spacca”.

Quello di Mahmood è quindi il nuovo grande nome annunciato dal festival musicale dopo quelli di Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio), Salmo e Noyz Narcos (6 luglio) e La Sad (7 luglio, per la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito).

I biglietti del festival sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.

Il festival organizzato dalla Roghers Staff APS, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale del centro Italia, ha creato una piattaforma per accogliere i più grandi artisti nazionali e locali coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all'arte, con l’esigenza di offrire una vetrina ai talenti provenienti dalla regione Umbria.

L'edizione 2024 de “L'Umbria che Spacca”, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Perugia, sarà caratterizzata da una serie di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative sociali.

Numerose poi le istituzioni e i partner che accompagnano questa XI edizione del festival, realizzato con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia; con il sostegno della Fondazione Perugia; in collaborazione con Galleria Nazionale dell'Umbria; con il patrocinio di Università degli studi di Perugia, Adisu Umbria, Fai - Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Perugia, Fai - Fondo Ambiente Italiano Giovani Delegazione di Perugia; come sponsor Mastri Birrai Umbri e Coop Centro Italia; con Radio Subasio come Radio Ufficiale; come partner Testone; finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.