Addio a Bianca Rita Fioretti: portò due volte Vasco Rossi ad Alba Adriatica

È scomparso un altro personaggio della cittadina costiera, legato alla storia del settore turistico. È morta, ieri, Bianca Rita Fioretti, 84 anni, fin dal 1980 alla guida dell’ex azienda di soggiorno e poi dello Iat (Ufficio accoglienza turistica), nella Bambinopoli comunale. Una donna attiva, dinamica che, per il suo garbo e per la sua competenza, ha avuto un ruolo di primo piano nella vita comunale, soprattutto, nel compito della promozione turistica di Alba, in tutte le fiere nazionali ed all’estero. Ha collaborato anche nell’organizzazione dei grandi concerti, quali quelli di Vasco Rossi che negli anni Ottanta è stato due volte ad Alba Adriatica, ma anche Venditti, Baglioni, Bennato, Pino Daniele e tanti altri.

«Rita - ricorda il presidente della Pro loco Alba, Renato Pantoli - era una persona semplice, alla mano, di grandissima sensibilità ed umanità.

Sempre in prima fila con il suo impegno per contribuire a dare la migliore immagine di Alba. Amava - sottolinea Pantoli - la propria città e la passione per il lavoro che svolgeva”. I funerali di Rita Fioretti, si svolgeranno domani, alle ore 11 nella chiesa di S. Eufemia, in piazza IV Novembre. Il corpo sarà tumulato nel cimitero di Corropoli.