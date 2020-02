RIETI - Questa mattina gli assessori della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, hanno partecipato all'inaugurazione della prima casa ricostruita a Cittareale dopo il sisma.



L’edificio era stato demolito per danni gravi ed è stato ricostruito grazie ai fondi della ricostruzione, con un impegno di circa 275mila euro. L’immobile sorge in seno all’azienda agricola della famiglia Gentili, che conduce anche l'attività di agriturismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA