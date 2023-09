“Riapriamo Selvarotonda”, nasce comitato: «Serve consorzio pubblico per far rivivere la stazione sciistica dopo 7 anni»

RIETI - Riapriamo Selvarotonda. Questo è lo slogan del “Comitato per Selvarotonda”. Sabato 23 settembre a Cittareale si è costituito il Comitato per Selvarotonda Comitato volontario il cui «unico scopo è la riapertura della Stazione Sciistica di Selvarotonda».

«Selvarotonda, ormai chiusa da 7 lunghissimi anni, è una meravigliosa stazione sciistica sita nel Comune di Cittareale. Purtroppo giace da 7 anni nel dimenticatoio ed un gruppo di appassionati vuole svolgere una funzione di stimolo e aiuto alla sua riapertura, convinti che la riapertura di Selvarotonda possa essere un concreto simbolo della ripartenza sociale ed economica di queste terre martoriate dal Sisma 2016. Inoltre in considerazione degli ingenti investimenti pubblici fatti sulla Stazione e dell’enorme importanza sportiva – economica ma soprattutto sociale della Stazione si cercherà di coinvolgere i Comuni Limitrofi (Posta, Borbona, Micigliano, Antrodoco, Amatrice ed Accumoli unitamente alla Comunità Montana del Velino) ma soprattutto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio e la Provincia di Rieti consapevoli che il solo Comune di Cittareale, per diverse questioni, non è riuscito a riaprire la Stazione Sciistica di Selvarotonda».

«Quindi l’idea è quella di creare una sorta di “consorzio pubblico” che provveda a gestire la Stazione Sciistica di Selvarotonda.

A breve conclusa la fase di raccolta delle adesioni si procederà alla nomina degli organi elettivi che definiranno le linee di attività del Comitato. Una delle iniziative in preparazione è una Fiaccolata per Selvarotonda che attiri l’attenzione dei sopracitati enti pubblici Regionali e Comunali».