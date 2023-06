Goleada finale del Montopoli: Cittareale ko 6-1. Emozioni per l'addio di Capati. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce con una goleada l’ultima di campionato del girone C di seconda categoria al Rinalduzzi di Montopoli: 6 a 1 il finale per i padroni di casa sul Cittareale al termine di una partita senza storia.

Montopoli chiude così al terzo posto (52 punti) col campo di casa inviolato e con la miglior difesa del campionato (solo 26 gol subiti) primato in coabitazione con la capolista Gavignano. Cittareale scesa al Rinalduzzi in formazione rimaneggiata chiude il campionato a metà classifica con 33 punti. Tanti gol nell’ultima di campionato a Montopoli ed emozioni, soprattutto al 41’ del primo tempo quando esce dal campo dopo aver realizzato il momentaneo 1 a 0 per i padroni di casa il quarantunenne bomber Andrea Capati il quale con la gara di oggi lascia il calcio giocato, saluta il pubblico in piedi che applaude e gli gli dedica una standing ovation mentre dalla curva partono i fuochi d’artificio (in foto l'uscita dal campo tra gli applausi di compagni ed avversari).

Primo tempo

Parte forte Montopoli che ci prova a ripetizione coi tiri di Gulino, Proni e Capati che vanno fuori di poco.

Ed è proprio Capati al quarto d’ora che sblocca la gara dopo che si libera in area e batte De Filippis in uscita. E’ un monologo montopolese che ci prova ancora con De Santis dal limite ma il portiere ospite para. Le azioni offensive deglCittareale sono affidate alle scorribande di Miracolo che ci prova dalla distanza e poi su calcio piazzato senza però impensierire Daja. Al 45’ grande opportunità per gli ospiti con un cross che attraversa tutta la porta sguarnita del Montopoli senza trovare la deviazione degli attaccanti ospiti.

La ripresa

Continua ad orchestrare il Montopoli costantemente nella metà campo avversaria e dopo 5 minuti è un caparbio De Santis che dalla sinistra si incunea in area bruciando i difensori ospiti e con un pallonetto scavalca De Filippis per il 2 a 0. Al quarto d’ora della ripresa gara in ghiacciaia: ci pensa capitan Gulino con un diagonale dalla destra che non lscia scampo a De Filippis e fa 3-0. E’ poi Quondamstefano 10 minuti più tardi a calare il poker per Montopoli mentre ad un quarto d’ora dalla fine da centro area il neo entrato Rinalduzzi fa 5-0 con un bel diagonale che trova l’angolo alla destra di De Filippis. Il tempo di assistere ad un capolavoro balistico di Miracolo che su punizione al 75’ trova l’incrocio dei pali alla sinistra di Daja per il 5-1 e poi Quondamstefano che a 5 minuti dalla fine sigla la sua personale doppietta ed il definitivo 6-1.

Le dichiarazioni post gara

Cristian Ferretti, allenatore Usd Montopoli: «Abbiamo onorato questo bel campionato fino all’ultimo secondo. Sono contento del percorso fatto dai ragazzi ai quali non si poteva chiedere di più. Un grazie al nostro pubblico e alla società, sono felice per il terzo posto, per l’imbattibilità del nostro campo e per essere stati, alla fine, la miglior difesa del campionato insieme a Gavignano».

Giovanni Masci, allenatore Asd Cittareale: «Dispiace ovviamente per il risultato di oggi, un vero peccato aver dovuto affrontare questa ultima gara in formazione largamente rimaneggiata».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Valloni, Del Bufalo, Vavalli (55’ Abbatelli), Spiccia (55’ Di Ruggiero), Proni, Popescu, De Santis Man. (65’ Rinalduzzi), Capati (41’ Mattei), Gulino (70’ De Santis Mar.), Quondamstefano. A disp. Ferretti, Ferrari, Galli. All. Ferretti

Cittareale: De Filippis, Del Grasso, Cirilli, Mayorga J., Velasquez, Benassi (25’ Cortese), Danella, Mayorga C., Cafolla, Miracolo, Lopez. A disp. Tortorella. All. Masci

Arbitro: Roberto Abate di Roma 1

Reti: 15’ Capati, 50’ De Santis Man. 60’ Gulino, 70’ e 85 Quondamstefano, 73’ Rinalduzzi (M) 75 Miracolo (C).

Note. Espulso al 90’ Danella (C). Angoli: 2-2. Spettatori 120 circa