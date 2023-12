Cittareale, incendio sotto un tetto spento dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Cittareale, combustione di un tetto ventilato, intervento dei vigili del fuoco.Nella giornata di ieri, poco dopo le 15, la squadra dei vigili del fuoco del presidio diurno di Amatrice ha operato un servizio di soccorso tecnico urgente a Cittareale in conseguenza dell’incendio latente del tetto ventilato di una civile abitazione realizzata su un unico livello. Attraverso immediate azioni di contenimento e sfogo è stato possibile compartimentare la combustione ed evitare potenziali rischi di incendio generalizzato. Successivamente sono state espletate operazioni di verifica di ulteriori focolai e la bonifica della copertura. Nessuna conseguenza per terze persone.