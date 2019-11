© RIPRODUZIONE RISERVATA

I successi di Lucio Battisti ed Ivan Graziani riecheggiano al Be’er Sheva, grazie a Carlo Valente e al cantautore teramano Francesco Sbraccia. Friday Night Live all’insegna della musica d’autore grazie allo spettacolo “Il Cantautore, Il chitarrista eccetera…”, titolo che è un palese riferimento a “Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso eccetera”, per il quale lo stesso Graziani ha suonato le chitarre.“Francesco è di Teramo ed io di Rieti, quindi abbiamo pensato che, almeno geograficamente, eravamo autorizzati a cantare le canzoni di Battisti e Graziani - spiega Valente , senza nascondere l’intenzione di portare questo spettacolo su altri palchi insieme all’amico e collega Francesco Sbraccia, con cui tra l’altro il reatino ha già avuto modo di omaggiare Battisti lo scorso settembre a Poggio Bustone.L’appuntamento è quindi a partire dalle 22.30 di domani nel pub in Via Dei Pozzi, per riascoltare e cantare capolavori come “Lugano Addio”, “La Canzone Del Sole”, “Agnese” e “Una Donna Per Amico”, solo per citarne alcuni tra i più noti, tuttora in cima alle playlist degli appassionati di tutte le età.