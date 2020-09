Rieti, l'omaggio di Carlo Valente a Lucio Battisti su Rai 1: «Una grande emozione»

RIETI - La trasmissione odierna “Oggi è un altro giorno”, in diretta alle 14 su Rai1, si è aperta con l’omaggio a Lucio Battisti. La canzone si riconosce subito, è “La Collina dei ciliegi” e la voce che la interpreta è familiare soprattutto per i reatini: appartiene a Carlo Valente.

Prima apparizione in Rai per l’artista proveniente dal Cicolano, che proprio oggi in un post su Facebook si è detto emozionato di omaggiare Battisti in quest’occasione, ricordando anche l’esibizione dello scorso anno che lo ha visto protagonista ai Giardini di Marzo a Poggio Bustone.

«È stato emozionante fare la mia prima apparizione in Rai con una canzone di Battisti a cui sono molto affezionato - commenta Valente - Speriamo che l'esperienza di oggi sia di buon auspicio per il futuro: in qualche modo è il La per ricominciare qualcosa che si era perso ai primi di marzo, per riniziare a lavorare sul mio disco e proporre nuove canzoni che non vedo l'ora di far ascoltare».

Buona la prima per Valente, nome sempre più importante per il futuro del cantautorato italiano, con Battisti nel cuore.

