Carlo Valente ospite della Mannoia a “La Versione di Fiorella” su Rai 3

RIETI - La porta di un camerino e la targa con il proprio nome, sotto quello di Fiorella: così, in un post su Facebook, Carlo Valente annuncia la sua partecipazione a "La Versione di Fiorella" su Rai3, format condotto proprio dalla Mannoia. L’ennesima vetrina per il cantautore reatino, classe 1990, che stasera sarà in onda a partire dalle 23.25. Per lui la possibilità di far conoscere uno dei suoi brani più importanti, in casa di un mostro sacro della musica italiana. “Porterò “Tra l’altro”, il pezzo più importante della mia vita (finora) – anticipa, sorridendo, Valente – Fiorella lo ha ascoltato e ha voluto fortemente che io lo cantassi nel suo programma”.



Non poteva andare diversamente: “Tra l’altro” è infatti un brano che cattura, raccontando la triste storia di Federico Aldrovandi, il 18enne morto nel 2005 ucciso da alcuni poliziotti durante un controllo. «L’esibizione di stasera chiude una fase e ne apre un’altra – continua Valente – In questi giorni sto infatti finendo il mio nuovo album e questa è la ciliegina sulla torta che mancava al processo di maturazione del mio primo disco».



Una grande soddisfazione per Valente, cantautore della scena underground, la cui qualità è riconosciuta anche da colleghi illustri come La Mannoia.