RIETI - Lo abbiamo già conosciuto da solista, al piano, alla chitarra, o accompagnato da colleghi illustri come il genovese Federico Sirianni o Roberta Giallo, e domani Carlo Valente tornerà in città, per portare i suoi brani sul palco del Be’er Sheva. Un’altra serata da mattatore per l’artista reatino, ormai di casa nel pub in Via Dei Pozzi, dove questa volta si esibirà con l’appoggio della sua band.Ancora un live all’insegna della canzone d’autore, ricco di poesia, musica e divertimento, con la carica che Valente è sempre capace di trasmettere alla platee di tutta Italia. Ad accompagnarlo sul palco del Be’er Sheva, la sua nuova formazione composta da 4 musicisti romani capaci dare nuova linfa ai brani, grazie all’uso di batteria, chitarra elettrica, tastiere, basso e contrabbasso. Oltre alle canzoni dell’album “Tra L’altro”, vincitore di diversi contest e apprezzato anche ai premi “De Andrè” e “Bertoli”, Valente presenterà in anteprima alcuni pezzi del suo secondo album a cui sta lavorando insieme alla sua band.Appuntamento a domani sera (sabato 27 aprile) dalle 22.30, con uno dei talenti più cristallini del panorama emergente italiano, in scena sul palco del Be’er Sheva.La BandCarlo Valente (Voce, chitrra acustica, piano); Stefano Ciuffi (chitarra elettrica, acustica, cori); Edoardo Peretti (tatiere, sinth, cori); Toto Giornelli (basso, contrabbasso, cori), Francesco De Rubeis (batteria e percussioni).