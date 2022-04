Carlo Valente e Skaperol in concerto a Poggio Moiano per la Festa della Liberazione

RIETI - Poggio Moiano festeggia la Liberazione con l’esposizione sulla Resistenza e concerto in piazza Vittorio Emanuele. Una giornata che fonde divertimento e riflessione a partire dalla 13.00 di lunedì, con anche la possibilità di pranzare sul posto. Previsto per le 14 l’inizio del concerto: sul palco talenti tutti reatini come il cantautore Carlo Valente, reduce da un periodo positivissimo che lo ha visto anche ospite di Fiorella Mannoia su Rai 3, e la contagiosa allegria degli Skaperol.



Il Teatro Comunale Vicolo Primo presterà invece il suo palco all’esposizione sulla Resistenza organizzata, come l’intera iniziativa, dal Comitato 25 Aprile, Controvento e Anpi e con il patrocinio della CGIL nel rispetto delle vigenti norme anti-covid. «Quest’anno si torna a celebrare il 25 aprile in piazza, uno spazio dove festeggiare, riflettere e ricordare tutti insieme: non possiamo che rallegrarcene dopo questi anni difficili – commentano gli organizzatori – La festa della Liberazione, anche a Poggio Moiano, sarà inoltre un momento di riflessione sul valore della Pace, soprattutto in relazione al periodo storico che ci troviamo ad attraversare».