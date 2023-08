Rieti, capriolo in difficoltà salvato sai vigili del fuoco

Lunedì 7 Agosto 2023, 13:30







RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti questa mattina a Borbona per il soccorso ed il salvataggio di un capriolo. L'ungulato era caduto, da un muro sovrastante, all'interno di una privata proprietà senza poi possibilità di trovare una via di fuga per via della recinzione presente e dell"alto muro perimetrale di delimitazione. I vigili del fuoco si sono introdotti all'interno del fondo riuscendo a bloccare in sicurezza l'animale evitando così che si procurasse lesioni e ferite a causa del fisiologico stato di agitazione. Il selvatico è stato poi trasportato in un prato contiguo ad un'area boscata dove, una volta liberato, si è introdotto autonomamente nel folto della vegetazione.