Rieti, capriolo impigliato in una recinzione: liberato dai carabinieri forestali

RIETI - Incontro ravvicinato con un capriolo incastrato in una privata recinzione. Non hanno potuto fare altro che allertare immediatamente i carabinieri-forestale della stazione di Roccasinibalda i proprietari di un’abitazione che, nella tarda mattinata, uscendo di casa, si sono ritrovati un capriolo con le corna incastrate in un cancello in ferro nella frazione di Roccaranieri. Inutili i continui e ripetuti tentativi dell’ungulato di divincolarsi tentando togliere i propri palchi dall’inferriata del cancello. Solo grazie all’intervento dei carabinieri-forestale l’animale è stato liberato e subito si è dileguato nel bosco limitrofo a grandi balzi.