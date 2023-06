Piediluco, tre caprioli "visitano" il lago e decidono di attraversarlo a nuoto dopo aver brucato nei giardini

TERNI Tre maglifici esemplari di capriolo stanchi di stare in mezzo al bosco hanno fatto visita al lago di Piediluco. In modo discreto, senza aver timore di nessuno, i caprioli sono arrivati nei giardini intitolati a don Mario Baciarelli, sotto il Colle. Guardinghi si guardavano intorno per accertarsi che non ci fosse nessuno a disturbarli. A dir la verità un poco di rumore l’hanno avvertito quando un autista che conduceva il camion dell’immondizia si è trovato poco lontano dal gruppetto delle bestiole che hanno alzato le orecchie e capito che quel rumore non poteva costituire un pericolo. Sono rimasti nel giardino un bel po' di tempo per poter assaporare qualche filo d’erba fresca e decidere se rimanere ancora oppure andare via. Alla fine se ne sono andati. Non si sa bene che strada abbiamo preso per ritornare nel bosco. Forse hanno imboccato uno dei tanti vicoli che arrivano sulla strada per poi salire verso il monte che sovrasta il paese oppure, cosa più probabile, che abbiamo attraversato il lago a nuoto essendo degli ottimi nuotatori, per portarsi verso le montagne di Mazzelvetta o quella dell’Eco per ritarnare tra la fitta boscaglia.