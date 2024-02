Samuel, eroe dal cuore d’oro a 14 anni: si tuffa in mare e salva il capriolo ferito

Un capriolo investito da un’auto precipita in mare e viene salvato da un 14enne intento sulla riva a pescare. L’incidente è avvenuto sabato sulla costa teatina, in Abruzzo, ed è lo stesso protagonista del salvataggio a raccontarla. « Stavo pescando co n il mio amico Daniele quando improvvisamente abbiamo visto i n acqua qualcosa di strano che si muoveva. Sul momento ho pensato si trattasse di un cormorano , poi ho visto emergere la figura di un capriolo che tentava faticosamente di guadagnare la riva, spaventato dalle onde che lo costringevano ad annaspare» . Samuel Massa, 14enne di Fossacesia, ha negli occhi lo stupore di chi non ha ancora realizzato la portata del suo gesto. Frequenta il primo anno a l Nautico di Ortona ed è diventato l’eroe del giorno: perché lui quel capriolo, l’altra mattina, lo ha salvato da annegamento sicuro, tuffandosi nelle gelide acque della Costa dei Trabocchi, tra Fossacesia e Rocca San Giovanni.

« Dopo l’avvistamento, ho iniziato a filmar e il capriolo co n i l telefonino sperando ce la facesse da solo ad arrivare sulla spiaggia - continua il ragazzo - ma il mare agitato lo spingeva con forza al largo. Ho capito che non ce l’avrebbe fatta e allora, quasi senza pensarci, mi sono tolto scarpe e calzini e mi sono tuffato in acqua per aiutarlo. Quando le onde me lo hanno avvicinato, ho deciso di prenderlo alle spalle. Non ho avuto paura - dice Samuel -, conosco gli animali e so che quando sono indifesi si rannicchiano . Quando però stavo ormai per afferrarlo, il capriolo ha tentato di scalciare e mi ha costretto ad afferrargli le zampe da dietro, in modo non violento e senza fargli del male. L’acqua già mi arrivava oltre il petto ma non mi sono spaventato. Alla fine l’ho riportato a riva , esausto lui ed esausto io», racconta con un sorriso .



SOCCORSI

Al salvataggio hanno assistito due ciclisti di Francavilla al Mare che stavano percorrendo la ciclopedonale della Via Verde . Sono stati questi ultimi ad allertare i soccorsi e ad aiuta re Samuel a uscire dal l’acqua co n i l capriolo ormai salvo. Sul posto sono giunti i carabinieri f orestali di Atessa e il servizio veterinario della Asl. Il capriolo aveva varie ferite, anche agli arti posteriori. Sarebbe caduto in mare dall a soprastante statale 16 Adriatica ed è molto probabile che sia stato investito da un’auto il cui conducente non si è fermato né ha segnalato l’accaduto per favorire i soccorsi.

Il gesto di Samuel racchiude tutta l’esperienza della sua giovane vita sempre innamorato degli animali, oltre che della pesca e vari altri sport. In famiglia i valori di rispetto e amore per la natura e gli animali gli sono stati dati dal padre Pasqualino, che al porto di Ortona ha due barche per la pesca delle vongol e , e d a lla madre Ottavia che nel cortile di casa si prende cura di ben 14 cani e ha appena avuto il permesso per accogliere una colonia felina . In questo contesto Samuel è cresciuto con altri tre fratelli e sorelle . I genitori raccontano che h a lasciato l’equitazione , nonostante fosse diventato bravo, perché non voleva cambiare il cavallo al quale si era affezionato.



Dopo il salvataggio del capriolo papà e mamma si sono detti orgogliosi del figlio. Sono subito accorsi in spiaggia con coperte e vestiti asciutti, ma nessun rimprovero. «Il suo è stato un gesto eroico - dice papà Pasqualino - . Samuel ha agito con assoluta spontaneità e per l’amore speciale che da sempre ha per gli animali. Il rispetto di tutto ciò che è natura ce l’ha nel cuore e d è anche un esperto nuotatore » . La madre Ottavia parla di « gesto molto bello di Samuel , che non ha esitato a sfidare il mare mosso e pericoloso. Il nostro orgoglio è di aver seminato bene per i nostri 4 figli » .



IL PREMIO

Samuel non sarà celebrato soltanto in famiglia per questo salvataggio. Appresa la notizia, il sindaco di Fossacesia, Enrico di Giuseppantonio, lo ha invitato in municipio per premiarlo. « La sensibilità e la buona educazione vanno sempre esaltate, soprattutto quando si tratta di giovani - dice il sindaco - . T roppo spesso descriviamo le nuove generazioni insensibili a ciò che l e circonda. Samuel mi ha invece sorpreso e commosso con il suo gesto, vero esempio di generosità, e merita un grande grazie da tutt a la nostra comunità».