PER LA RIETI: QUELLI CHE MARINANO IL LAVORO (POCHI)

E QUELLI CHE NON VENGONO ALLO STADIO (TROPPI!)

RIETI - Ha lasciato l'amaro in bocca nella tifoseria del Rieti la sconfitta di ieri con la Virtus Francavilla. C'è ancora molto da lavorare sul campo per portare a casa i risultati che possano dare uno slancio anche all'ambiente. Ieri erano in 350 sugli spalti, fra 18 giorni contro la Sicula Leonzio si vedrà se questa cifra, dovuta anche al giorno infrasettimanale (come riporta lo scritto del tifoso storico Mauro Maiali), potrà essere subito raddoppiata, come auspica mister Capuano. Conterà anche la prestazione e il risultato di lunedì sera (diretta su Rai Sport) a Cava dei Tirreni.Ieri la porta altrui era (stra)stregataCosì un'altra occasione è (ri)sfumataQualcun dice che il gioco non c'è ancoraChi critica la terna: "alla malora... !"Ma i grossi cambiamenti crean trambustoCe l'abbia in testa chi non prova gustoNel vedere una squadra all'arrembaggioCon tanto e, forse, pur troppo coraggio......Dai ripartiamo e non perdiamo il trenoPer la salvezza, in "C", mica monnezza!Piuttosto sono (e assai) da biasimareI troppi che non vengono a tifareIl calcio (o soccer) comunque si dicaE' sport per tutti e non si maledicaQuell'Inghilterra che l'ha partoritoGli assenti di oggi li annodiamo al dito!