Ultimo aggiornamento: 15:08

RIETI - Il Football Club Rieti 1936 comunica di essersi aggiudicato le prestazioni sportive dei calciatori Andrea Zanchi e Iacopo Cernigoi.Andrea Zanchi è nato a Roma il 29 agosto 1991, e arriva a Rieti dopo la parentesi al Pro Piacenza nella quale ha collezionato 11 presenze, realizzando una rete nel Girone A di Serie C. Esperienza e fiato al servizio di mister Capuano che si assicura un esterno sinistro nel suo scacchiere tattico. Indosserà la maglia numero 21. «Sono felice di aver firmato - afferma Zanchi dopo la firma - Speriamo di fare un buon campionato qui a Rieti. Sono contento di aver trovato una situazione stabile che mi permetta di lavorare al meglio, dopo la sfortunata parentesi appena trascorsa.”Il mantovano Iacopo Cernigoi, nato il 4 gennaio 1995, si presenta in maglia amarantoceleste con 14 presenza stagionali alle spalle. Per la punta centrale di 192 cm inizia una nuova esperienza per dare forza al nostro reparto offensivo. Indosserà la maglia numero 17. Le parole di Cernigoi al suo arrivo allo Stadio “Scopigno”: «Sono contento di essere arrivato a Rieti. Spero di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati».