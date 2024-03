Santa Susanna festeggia i 50 anni di storia con una maglia celebrativa. Foto

RIETI - Una maglia celebrativa per i 50 anni del Santa Susanna. Questa la sintesi del connubio tra la società di Rivodutri che milita in Seconda categoria e Mariani Sport. Un prodotto per festeggiare un traguardo importante, ripercorrendo la storia di una delle società più longeve della provincia.

Per presentare questa maglia, con cui la squadra scenderà in campo sabato 9 marzo in occasione della partita casalinga con il Velinia, tesserati e tifosi del Santa Susanna hanno avuto modo di riunirsi insieme al sindaco di Rivodutri nella Sala Consiliare del Comune.

Presenti anche cimeli messi a disposizione da figure di spicco della storia del Santa Susanna e le maglie che hanno ispirato l’ultima versione celebrativa.

«Questo per noi non è un punto di arrivo ma una tappa – spiega il dirigente del Santa Susanna, Daniele Nicolò – la nostra società vanta una storia di 50 anni a livello continuativo, quasi un’unicità per la provincia. Il senso di appartenenza a questa società ha spinto e motivato parecchio il gruppo squadra che, con molto piacere, notiamo stia contribuendo a far crescere l’entusiasmo anche nella comunità. Questa maglia, per la cui realizzazione ringraziamo di cuore Mariani Sport, nasce da un’idea della scorsa stagione: sapevamo di entrare quest’anno nel nostro cinquantenario e abbiamo ritenuto opportuno rendere omaggio così alla storia del Santa Susanna. Per i ragazzi, come per tutto il paese, la squadra deve essere un punto di riferimento». Uno sguardo al passato, senza mai togliere l’attenzione dal futuro: questo l’obiettivo della società: «Siamo contenti di aver potuto celebrare il nostro anniversario con i rappresentanti del Comune di Rivodutri e con il sindaco Michele Paniconi, di portare cimeli storici grazie al contributo di bandiere e personaggi storici del Santa Susanna e di aver potuto fare un tuffo nel passato di questa grande società. Il nostro obiettivo resta comunque quello di mantenere questa splendida realtà, mirando sempre alla continuità che ci ha sempre contraddistinto negli anni».



Andando nei dettagli, la maglia celebrativa presenta richiami alle divise storiche della squadra e un chiaro riferimento alla fonte di Santa Susanna: « Anche se agli albori questa società nasce ispirata alla figura di Santa Susanna – prosegue Daniele Nicolò - abbiamo deciso di riportare i colori delle prime maglie storiche della squadra stilizzando l’omonima fonte, a simboleggiare un forte legame con il territorio e con la comunità».