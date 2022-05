Spicca il big match Casperia-Piazza Tevere: ai sabini basta un punto per festeggiare la promozione in Prima

RIETI - Torna il weekend e con esso la ventiquattresima giornata del campionato di Seconda Categoria, scontri diretti e sfide al vertice caratterizzeranno la terzultima giornata di campionato. Apre la giornata lo scontro diretto tra Torpedo Rieti e Cittareale, squadre distanti tra loro di soli tre punti con i locali a ventiquattro in zone sicure, ospiti a ventuno con la necessità di fare punti per uscire dalle zone buie della classifica, match che promette spettacolo. Altra gara interessante prevista per sabato pomeriggio, Sporting Corvaro ospiterà Santa Susanna, locali al terzo posto con la possibilità di aggancio su Piazza Tevere seconda in classifica, ospiti a ventitre punti chiamati a vincere per allontanarsi dalle zone pericolose.

Apre la domenica mattina il match clou tra Casperia e Piazza Tevere, squadre rispettivamente prima e seconda in classifica con i locali a più otto dagli ospiti, Casperia che con un pareggio sarebbe matematicamente promossa in Prima categoria, Piazza Tevere in cerca di vittoria per accorciare sui locali e continuare a sognare, match che saprà regalare emozioni. Altro scontro diretto previsto per domenica mattina, Velinia momentaneamente ultimo in classifica sarà ospitato dal Moricone, ospiti chiamati a vincere per tentare di scrollarsi di dosso il fardello dell’ultima posizione e dare una sterzata nel finale di stagione, locali a venticinque punti a più uno dal Cittareale.

Match interno per il Centro Italia Micioccoli, domenica Pomeriggio al “Cimarro” di Borbona ospiterà Monte San Giovanni, locali a metà classifica con ventisei punti, ospiti a diciannove chiamati a far punti per allontanarsi dal penultimo posto condiviso con il Montorio Romano. A chiudere la terzultima giornata di campionato il match tra Atletico Cantalice e Montorio Romano, squadre distanti tra loro in classifica con obiettivi diversi, locali al terzo posto con la possibilità di aggancio su Piazza Tevere visto lo scontro diretto, ospiti a diciannove al penultimo posto in classifica. Turno di riposo per Torri in Sabina fermo a trentatré al quinto posto.

Programma gare (XXIV giornata)

Sabato 14 maggio

Torpedo Rieti-Cittareale ore 15:00 (arbitro Alessandro Bertini di Rieti)

Sporting Corvaro-Santa Susanna ore 16:30 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Domenica 15 maggio

Casperia-Piazza Tevere ore 11:00 (arbitro Giorgio Mastroiaco di Rieti)

Moricone-Velinia ore 11:00 (arbitro Andrea D’Orazi di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Monte San Giovanni ore 16:30 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Atletico Cantalice-Montorio Romano ore 16:30 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Classifica

Casperia 51

Piazza Tevere 43

Atletico Cantalice 40

Sporting Corvaro 34

Torri in Sabina 33

Centro Italia Micioccoli 26

Moricone 25

Cittareale 24

Santa Susanna 23

Torpedo Rieti 21

Monte San Giovanni, Montorio Romano 19

Velinia 14