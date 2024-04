Terza: spicca la sfida al vertice Città di Poggio Mirteto-Spes Poggio Fidoni. Gare e arbitri

RIETI - Comincia domani la ventiduesima giornata del campionato di Terza categoria. Il weekend regala scontri diretti per la vetta con molte squadre che proveranno a rientrare in corsa per le prime posizioni. Domani in campo la Coresina in trasferta sul campo di Capradosso. Domenica le altre gare: affascinante lo scontro tra Montorio Romano, che vuole agganciare la vetta, e lo Sporting Mdc Lisciano, a caccia del terzo successo consecutivo. Spicca il big match tra la capolista Città di Poggio Mirteto e lo Spes Poggio Fidoni, terzo in classifica. Stimigliano cerca punti per riavvicinarsi alle prime posizioni nella trasferta contro il Città di Mentana. Poggio Catino ospita il Real Monteleone Sabino. Trasferta romana per Toffia contro la Pro Marcellina. La Maglianese riceve invece lo Sport Sabina nel match che chiude la giornata.

Programma gare e arbitri (XXII giornata)

Sabato 13 aprile ore 15

Capradosso – Coresina

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Domenica 14 aprile ore 11

Montorio Romano – Sporitng Mdc Lisciano

Arbitro: Dario De Angelis di Rieti

Città di Mentana – Stimigliano

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Poggio Catino – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Matteo De Iulis di Rieti

Pro Marcellina – Toffia Sport

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Ore 15

Città di Poggio Mirteto – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Azem Civic di Rieti

Maglianese – Sport Sabina

Arbitro: Marwa Allam di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 50

Montorio Romano* 47

Spes Poggio Fidoni* 46

Stimigliano 44

Coresina 42

Sporting Mdc Lisciano 41

Pro Marcellina 25

Maglianese 24

Toffia Sport 22

Città di Mentana 22

Poggio Catino 21

Capradosso 13

Real Monteleone Sabino 11

Sport Sabina 5

*Montorio Romano e Spes Poggio Fidoni con una gara in meno