Prima: Casperia e Valle del Salto lottano per il 4° posto, Alba Cittareale e Passo Corese per la salvezza. Gare e arbitri

RIETI - Domenica in campo le squadre del girone B di Prima categoria per la ventisettesima giornata. Nel vivo del rush finale, le squadre reatine si giocano tanto in chiave salvezza e per la lotta al quarto posto. L’unico scontro tutto reatino di giornata è quello del San Francesco tra Cittaducale e la ritrovata Passo Corese, reduce dall’importante successo interno contro il Castel Madama. L’Alba Cittareale vuole dire la sua nella lotta per non retrocedere e cerca punti contro il Città di Fiano. Sfida ad alta quota tra Castelnuovese e Casperia. Valle del Salto vuole tornare a vincere nel difficile match interno contro il Castrum Monterotondo. Poggio San Lorenzo torna in casa contro un’affamata Brictense. Il Real Gavignano Ponzano ospita l’ambizioso Palombara di mister Davide Colantoni, in piena lotta per il primato del girone. Il Ginestra vuole strappare punti sul difficile campo del Guidonia per raggiungere la salvezza matematica.

Programma gare e arbitri (XXVII giornata)

Domenica 14 aprile

ore 11

Cittaducale – Passo Corese

Arbitro: Alessandro Faccio di Roma 2

Alba Cittareale – Città di Fiano

Arbitro: Florestan Marletta di Roma 1

Castelnuovese - Casperia

Arbitro: Andrea Gentile di Ostia Lido

Poggio San Lorenzo – Brictense

Arbitro: Simone Nocente di Roma 1

Castel Madama – Civita Castellana

Arbitro: Federico Pugliesi di Albano Laziale

ore 15

Real Gavignano Ponzano – Palombara

Arbitro: Gianluca Mariano di Roma 2

Ore 15.30

Guidonia – Ginestra

Arbitro: Nicolà Ermolli di Ostia Lido

Valle del Salto – Castrum Monterotondo

Arbitro: Andrea Rossi di Ciampino

Classifica

Civita Castellana 68

Palombara 65

Castrum Monterotondo 55

Castelnuovese 44

Casperia 43

Valle del Salto 42

Guidonia 40

Cittaducale 39

Castel Madama 34

Poggio San Lorenzo 31

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 25

Passo Corese 14

Alba Cittareale 13

Brictense 11