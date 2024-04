Seconda: big match Montopoli-Poggio Bustone, i sabini cercano l'allungo. Corvaro in casa. Gare e arbitri

RIETI - Fine settimana ricco di scontri interessanti e fondamentali per il campionato di Seconda categoria. La situazione nel girone C è ancora in totale equilibrio. Si comincia domani con la capolista Montopoli che, priva del bomber Ippoliti, ospita un Poggio Bustone che non ha intenzione di fermarsi. Lo Sporting Corvaro può approfittare del difficile match di Montopoli e del turno di riposo del Santa Susanna secondo in classifica: al De Amicis arriva il Monte San Giovanni. La Torpedo Rieti ospita Borgorose. Domenica mattina sfida salvezza a Cantalupo tra Gens e Velinia. Piazza Tevere cerca la seconda vittoria di fila contro Alto Lazio. Torri in Sabina riceve l’Atletico Cantalice. Nel girone D, trasferta romana per Forano che difende il terzo posto contro il Vittoria Roma e prova ad avvicinarsi alle prime posizioni, approfittando dello scontro diretto tra Sempione e Bravetta.

Programma gare e arbitri (XXIV giornata)

Girone C

Sabato 20 aprile ore 15

Montopoli – Poggio Bustone

Arbitro: Matteo De Iulis di Rieti

Sporting Corvaro – Monte San Giovanni

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

ore 18

Torpedo Rieti – Borgorose

Arbitro: Pierpaolo Piva di Roma 2

Domenica 21 aprile ore 11

Gens Cantalupo – Velinia

Arbitro: Federico Galassetti di Rieti

Piazza Tevere – Alto Lazio

Arbitro: Adriano Perotti di Roma 2

Torri in Sabina – Atletico Cantalice

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

riposa: Santa Susanna

Girone D

Domenica 21 aprile ore 12.30

Vittoria Roma – Forano

Arbitro: Giovanni Maria Mastracchio di Roma 1

Classifica Girone C

Montopoli 50

Santa Susanna 49

Sporting Corvaro 47

Poggio Bustone 42

Borgorose 41

Piazza Tevere 39

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 27

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3