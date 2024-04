Seconda: Montopoli difende la vetta a Cantalice, Santa Susanna in casa, Corvaro ad Antrodoco. Gare e arbitri

RIETI - Ventitreesimo turno del campionato di Seconda categoria. Continua la grande corsa per le prime posizioni in un girone C che fino all’ultima giornata regalerà emozioni. Apre il programma del weekend il match del Micheli di Rivodutri tra la seconda in classifica Santa Susanna e Alto Lazio. Domenica mattina bel match al Luchetti tra Torri in Sabina e Piazza Tevere. Nel pomeriggio la capolista Montopoli cerca conferme sul campo dell’Atletico Cantalice. Ad Antrodoco lo Sporting Corvaro va a caccia di punti per non perdere il passo. Poggio Bustone debutta ufficialmente nel nuovo campo sportivo contro una Torpedo Rieti che ha bisogno di punti in chiave salvezza. Borgorose vuole riscattarsi dopo la sconfitta nel derby e riceve la Gens Cantalupo. Nel girone D, scontro diretto per Forano che si gioca il terzo posto contro la Comunale Civitellese nel primo match ufficiale dopo l’intitolazione del campo a Renato Scarinci.

Programma gare e arbitri (XXIII giornata)

Girone C

Sabato 13 aprile ore 15

Santa Susanna – Alto Lazio

Arbitro: Francesco Bezzi di Roma 1

Domenica 14 aprile

Ore 11

Torri in Sabina – Piazza Tevere

Arbitro: Giulia Giardullo di Roma 1

Ore 15

Atletico Cantalice – Montopoli

Arbitro: Flavio Pinto di Roma 2

Borgorose – Gens Cantalupo

Arbitro: Alessandro Di Clemente di Tivoli

Velinia – Sporing Corvaro

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

Poggio Bustone – Torpedo Rieti

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

riposa: Monte San Giovanni

Girone D

Domenica 14 aprile

Forano – Comunale Civitellese

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Classifica Girone C

Montopoli 47

Santa Susanna 46

Sporting Corvaro 44

Poggio Bustone 39

Borgorose 38

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 27

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3