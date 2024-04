Prima: spiccano Alba Cittareale-Real Gavignano Ponzano e Casperia-Poggio San Lorenzo. Gare e arbitri

RIETI - Alle porte il terzultimo turno del campionato di Prima categoria. Saranno due gli scontri tutti reatini in un fine settimana fondamentale per corsa al titolo e lotta per non retrocedere. L’Alba Cittareale va a caccia del secondo successo consecutivo nel match casalingo contro il Real Gavignano Ponzano. Passo Corese vuole allungare sull’ultimo posto ma avrà di fronte a sé la Castelnuovese. Valle del Salto fuori casa per frenare la Brictense, squadra al momento ultima che vuole recuperare punti su Passo Corese e Alba Cittareale. Casperia difende il quinto posto nel derby contro Poggio San Lorenzo. Cittaducale in trasferta sul campo della capolista Civita Castellana proverà a togliersi una piccola soddisfazione. Palombara osserva con attenzione e in contemporanea ospita il Castel Madama. Nel pomeriggio scende in campo il Ginestra già salvo contro il Città di Fiano.

Programma gare e arbitri (XXVIII giornata)

Domenica 21 aprile ore 11

Alba Cittareale – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Brictense – Valle del Salto

Arbitro: Gioele Cascone di Roma 2

Casperia – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Riccardo Giustiniani di Albano Laziale

Civita Castellana – Cittaducale

Arbitro: Valerio Verona di Civitavecchia

Passo Corese – Castelnuovese

Arbitro: Leonardo Baroni di Albano Laziale

Castrum Monterotondo – Guidonia

Arbitro: Matteo Pacifici di Ciampino

Palombara – Castel Madama

Arbitro: Matteo Accardo di Roma 1

ore 15

Città di Fiano – Ginestra

Arbitro: Marian Zara di Albano Laziale

Classifica

Civita Castellana 71

Palombara 68

Castrum Monterotondo 56

Castelnuovese 47

Guidonia 43

Casperia 43

Valle del Salto 43

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 34

Castel Madama 34

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 16

Passo Corese 14

Brictense 11