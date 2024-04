Terza: Poggio Mirteto difende la vetta solitaria sul campo della Coresina. Gare e arbitri

RIETI - Prosegue la corsa alla vetta del girone reatino nel campionato provinciale di Terza categoria. Un altro fine settimana ricco di scontri diretti per le prime posizioni si apre domani. La capolista Città di Poggio Mirteto fa visita alla Coresina. Scontro diretto a Stimigliano dove arriva un Montorio Romano affamato. Lo Spes Poggio Fidoni ospita la Maglianese per accorciare rispetto alla vetta. Toffia riceve il Città di Mentana. Poggio Catino cerca punti sul campo dello Sport Sabina. Domenica mattina in campo lo Sporting Lisciano per rialzarsi contro Capradosso. Chiude il weekend la sfida tra Real Monteleone e Pro Marcellina.

Programmi gare e arbitri (XXIII giornata)

Sabato 20 aprile ore 15

Coresina – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Stinigliano – Montorio Romano

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Maglianese

Arbitro: Flavio Cappella di Rieti

Toffia Sport – Città di Mentana

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Ore 16

Sport Sabina – Poggio Catino

Arbitro: Azem Civic di Rieti

Domenica 21 aprile ore 11

Sporting Mdc Lisciano – Capradosso

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Ore 15

Real Monteleone Sabino – Pro Marcellina

Arbitro: Filippo Sciarra di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 53

Montorio Romano 50

Stimigliano 47

Spes Poggio FIdoni 46

Sporting Mdc Lisciano 41

Maglianese 27

Pro Marcellina 26

Poggio Catino 24

Toffia Sport 23

Città di Mentana 22

Capradosso 13

Real Monteleone Sabino 11

Sport Sabina 5