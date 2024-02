Seconda: è lotta a quattro per il salto in Prima, Poggio Bustone e Piazza Tevere inseguono. I commenti

RIETI - Un fine settimana ricco di emozioni in Seconda categoria. Continua la grande lotta per le prime posizioni del girone C. Entusiasmo per lo Sporting Corvaro che vince lo scontro diretto con Montopoli e si regala la vetta della classifica. Poggio Bustone fa suo il derby con Santa Susanna. Borgorose si porta al terzo posto grazie al successo contro Monte San Giovanni. Importante successi esterni anche per l’Atletico Cantalice e la Torpedo Rieti. Rammarico per Velinia che viene rimontato da Piazza Tevere. Forano nel girone D si conferma al terzo posto grazie al netto 6-1 contro il Fellas United.

Risultati, marcatori e commenti (XVIII giornata)

Girone C

Alto Lazio – Atletico Cantalice 2-5

Pietrangeli, Pietrangeli (AL), Di Battista, Gregori, Gregori, Addante, Patacchiola (AC)

Pioggia di gol ad Amatrice per il match tra Alto Lazio e Atletico Cantalice. Risultato importante per gli ospiti che riescono ad battere una delle squadre migliori per rendimento casalingo dell’intero campionato.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Partita approcciata male, forse mancavano energie mentali dopo l’intensa partita di Coppa. Abbiamo peccato in carattere. Facendo il secondo tempo in inferiorità numerica siamo scesi e abbiamo finito sulle gambe. Ci sono stati dei passi indietro rispetto alle ultime gare in casa. Io da allenatore devo prendermi delle responsabilità e proverò a mettere qualche pezza. Riprenderemo il nostro cammino, cercando di ripetere le prestazioni positive fatte con le prime della classe. Non vorrei che quelle belle prestazioni ci abbiano illuso di poter essere già a quel livello. Ogni partita è una storia a sé»

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «È ststa una bella partita, contro una squadra che esprime un bel calcio. Siamo finalmente tornati a vincere, facendo una buona prestazione e stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni concesse. Stiamo lavorando bene e piano piano cercando di risollevarci da un periodo difficile.»

Monte San Giovanni – Borgorose 1-2

Mei C. (M), Romani, Ottaviani (B)

Bella partita al Laureti dove il Borgorose si conferma battendo 2-1 i padroni di casa del Monte San Giovanni. Romani apre le marcature, Mei impatta su rigore e Ottaviani consegna i tre punti agli ospiti che salgono così al terzo posto.

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, noi ringraziando Dio possiamo disporre di 18 titolari in rosa poiché venivamo dalla vittoria ottenuta mercoledì in Coppa che ci ha portato in dote sicuramente soddisfazione ma anche qualche acciacco, risentimento muscolare e doloretti vari, anche loro venivano da una serie di risultati utili e questo ha prodotto veramente un pomeriggio di calcio gradevole. Il primo tempo molto combattuto dove siamo andati in svantaggio per una piccola sbavatura difensiva, ci ha visto però grandi protagonisti con almeno quattro occasioni abbastanza importanti, in tre delle quali è intervenuto con attenzione e classe il loro portiere Polidoro, in una particolare circostanza è intervenuto un loro difensore con un intervento dubbio tra spalla e braccio ma non sto qui a recriminare perché gli arbitri possono sbagliare esattamente come lo facciamo noi in campo, è chiaro, se la cosa è reiterata come è capitato qualche settimana fa, uno può anche prendersela ma in questa situazione non ho visto la malafede del direttore di gara che nei 90 minuti a mio modo di vedere ha dimostrato anche di essere un buon fischietto. Nella ripresa siamo partiti alla grande nei primi 20 minuti procurandoci un rigore realizzato alla perfezione da Carlo Mei che ha festeggiato al meglio i suoi 30 anni, dopodiché complice forse anche un po' di stanchezza ci siamo abbassati un po' troppo e proprio allo scadere abbiamo subito il gol del loro 2-1. Faccio i miei complimenti a Borgorose che ci ha creduto fino in fondo ma ci tengo anche a fare i complimenti ai miei compagni di squadra che hanno dato tutto in campo, sono certo che daremo il massimo in questo finale di campionato con la testa ovviamente al 24 marzo ed il 27 marzo per i quarti di finale di Coppa Lazio il nostro ormai dichiarato obiettivo stagionale»

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Ci aspettavamo una partita molto impegnativa e così è stato. I padroni di casa ci hanno pressato da subito e fortunatamente nel loro momento migliore siamo passati in vantaggio con un goal di Romani. Il secondo tempo è stato più equilibrato e un penalty permette al Monte San Giovanni di acciuffare il pareggio. Infine, proprio prima dello scadere dei minuti di recupero Ottaviani, al quale faccio i miei più grandi complimenti di nuovo, con una zampata nella mischia in area avversaria insacca la palla in rete e ci permette di portare a casa i 3 punti. Faccio i miei complimenti agli avversari e auguro a loro un buon proseguo di campionato. Noi ora siamo con la testa a domenica perché ospiteremo in casa Santa Susanna e sarà un’altra partita per noi molto impegnativa da giocare»

Santa Susanna – Poggio Bustone 1-2

D’Ambrosio (S), Mostarda, Agostini (P)

Il derby se lo aggiudica Poggio Bustone. Al Micheli i neroverdi passano 2-1 battendo Santa Susanna grazie alle reti di Mostarda e Agostini, entrambe nel primo tempo. Rammarico per Santa Susanna che perde un’occasione importante e viene raggiunta in testa da Corvaro.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Passo falso che fa male perché in un momento topico del campionato. La partita,molto equilibrata, è stata indirizzata da due errori in uscita, poi,anche se in modo confuso,abbiamo provato a riprenderla ed i due legni ne sono testimoni. Ora è il momento di vedere che classifica valiamo, penso e spero che venderemo cara la pelle»

Antonio Pezzotti, allenatore Poggio Bustone: «Partita tirata fino all’ultimo, sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima, giocata molto su duelli e palle alte. Noi abbiamo concretizzato due bellissime azioni, prima con Mostarda e poi con Agostini. Nella ripresa il gioco è stato molto spezzettato, è finita bene per noi. Andiamo avanti così»

Sporting Corvaro – Montopoli 1-0

Di Gaetano

Tante emozioni al De Amicis per il big match tra Sporting Corvaro e Montopoli.

Vincono i padroni di casa grazie alla rete nella ripresa di Di Gaetano. Montopoli gioca bene, sbaglia un calcio di rigore ma non riesce a portare punti importanti a casa e scivola così al quarto posto. Corvaro aggancia Santa Susanna al primo posto.

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Come ripetuto per tutta la settimana sapevamo fosse una partita che si sarebbe risolta sui piccoli dettagli e singoli episodi. Siamo partiti molto contratti, carichi di tensione emotiva che ci ha bloccato la testa e le gambe. Il primo tempo infatti abbiamo sofferto molto la forza degli avversari e riusciamo ad andare al riposo sullo 0 a 0 grazie al nostro portiere che devia sulla traversa il calcio di rigore avversario. Nel secondo tempo rientriamo più carichi e decisi di voler vincere , ritroviamo le nostre trame di gioco e a 10 minuti dal termine il solito Di Gaetano la sblocca. Abbiamo vinto con sofferenza, tenacia, cattiveria agonistica, capacità di rispondere alle prime difficoltà. Abbiamo vinto grazie ai nostri splendidi tifosi, quasi 150, che in categorie come queste sono un lusso, la vera essenza del calcio provinciale. Complimenti al Montopoli, squadra di livello, che meriterebbe come altre squadre categorie superiori. Sabato non è stata una partita da 2 categoria. Adesso ci aspettano 8 finali, siamo lì e dobbiamo dimostrare che non è un caso, con massimo sacrifico e umiltà»

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Ci tengo a fare un ringraziamento alla società che ha messo a disposizione un pullman per i tifosi, a tutti i giocatori che anche non giocando si sono prestati ad una trasferta molto impegnativa anche dal punto di vista logistico. Una partita ben giocata, abbiamo creato tanto nel primo tempo, sbagliando anche un rigore. Loro hanno spinto a metà ripresa trovando il gol, cosa che non è riuscita a noi. È stata veramente una bella partita, all’arbitro vanno fatti i complimenti per la direzione precisa, uno dei migliori che io abbia mai incontrato su questi campi. Complimenti anche a Corvaro. Questo è un campionato ancora lungo, testa al match contro Cantalupo che cercherà in tutti i modi i primi punti»

Gens Cantalupo – Torpedo Rieti 1-3

Valenti (G), Micarelli, Micarelli, Gunnella (T)

La Torpedo Rieti torna a sorridere nello scontro salvezza contro al Gens Cantalupo. Per la Gens, che resta a secco, pesano le assenze nel reparto offensivo. La Torpedo conquista tre punti preziosi in chiave salvezza.

Fabrizio Giambenedetti, tecnico Gens Cantalupo: «Siamo usciti anche oggi dal campo a testa alta con i ragazzi che hanno giocato bene e che meriterebbero sicuramente di più. Purtroppo abbiamo pagato le conseguenze dell'arbitraggio scandaloso di domenica scorsa con assenze che soprattutto in attacco sono state rilevanti».

Massimo Nobili, dirigente Torpedo Rieti: «Una vittoria importante scaturita in una gara combattuta e onorata da ambedue le società, sia in campo che fuori. Noi proseguiamo la nostra rincorsa con lo spirito mostrato oggi».

Piazza Tevere – Velinia 2-1

Polletti, Grifoni (P), Tozzi (V)

Vittoria anche per Piazza Tevere che batte un Velinia mai domo. Al Gudini passano gli ospiti con Tozzi, poi i reatini rimontano e conquistano tre punti che li rilanciano in classifica.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Abbiamo interpretato una buona partita offrendo poche occasioni agli avversari. Siamo andati in svantaggio nel primo tempo su calcio da fermo e in quel momento siamo andati un po' in confusione. Merito va ai nostri ragazzi per l' approccio dimostrato il secondo tempo in cui si sono dimostrati decisivi i ragazzi subentrati. Facciamo i complimenti ai ragazzi del velinia per la gara sostenuta, i quali meriterebbero sinceramente una posizione più alta in classifica»

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Partita interpretata e ben giocata dai ragazzi che sono scesi in campo. C'è rammarico per il risultato finale perché eravamo passati in vantaggio nel primo tempo ed i ragazzi avrebbero meritato il pareggio. Lasciamoci alle spalle la delusione e questa settimana lavoriamo ancora di più da squadra come abbiamo peraltro fatto anche nell'ultimo mese (con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), così da preparare al meglio la prossima partita in casa.»

Riposa: Torri in Sabina

Girone D

Forano – Fellas United 6-1

Giuliani, Giuliani, Giuliani, Giuliani, Giuliani, Uduh

Forano scatenata contro il Fellas United. Punteggio tennistico al Comunale con un Giuliani in forma smagliante, autore di ben cinque reti. Uduh completa l’opera. I foranesi restano al terzo posto a meno due da Bravetta secondo.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Abbiamo giocato forse una delle nostre migliori partite, per l'interpretazione della gara stessa, per la qualità e per l'attenzione. Siamo partiti lasciando a riposo qualche ragazzo che ultimamente, avendo giocato di più, aveva bisogno di riposo ma ho visto ugualmente lo stesso spirito e concentrazione e questo atteggiamento mi rende molto soddisfatto. La partita può essere valutata per la prima mezz'ora ma poi sul 3-0 non mi sembra il caso di fare commenti inutili. Mi dispiace per l'avversario che aveva evidenti problemi di formazione ed ha pagato oltre modo questo fatto, ma noi nel massimo rispetto degli avversari e dello sport abbiamo giocato la nostra gara in maniera ordinata ed efficace. Anche questa era una gara, come tutte d'altronde per noi, da non sottovalutare e così è stato. Domenica abbiamo un impegno difficile per noi contro il Sempione ma so che lo sarà anche per loro che sono la capolista con pieno merito. Abbiamo avuto molti problemi che da squadra matura abbiamo affrontato e giocheremo tutte le chance che ci verranno date con la massima intensità e voglia, poi alla fine tireremo le somme»

Classifica Girone C

Sporting Corvaro 38

Santa Susanna 38

Borgorose 36

Montopoli 35

Poggio Bustone 30

Piazza Tevere 30

Atletico Cantalice 22

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 21

Torri in Sabina 19

Velinia 10

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 0