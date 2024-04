Il Fc Rieti tenta il colpo contro la Lodigiani. Ferazzoli: «La prima di sei finali, il destino è nelle nostre mani»

RIETI - Classifica alla mano, Atletico Lodigiani-Rieti può essere considerato un vero e proprio 'testa-coda', tra l'attuale penultima forza del girone B a quota 21 punti e la potenziale capolista di un campionato che sta per volgere al termine. Ma il turno numero 29, in programma mercoledì 3 aprile al comunale 'Tozzi' di Colonna (ore 14, arbitro Cavasso di Aprilia) potrebbe nascondere più di qualche insidia per gli amarantoceleste, quest'ultimi chiamati a sfoderare una prestazione di qualità per non incorrere in ulteriori contrattempi, dopo l'esperienza non proprio positiva vissuta a Guidonia contro il Setteville (1-1).

Per di più, a una vittoria del Rieti potrebbero arrivare ulteriori buone notizie dal 'Gudini' dove, due ore più tardi, il Valle del Peschiera ospiterà quello stesso Monterotondo che attualmente comanda la classifica del girone B con un punto di vantaggio sugli amarantoceleste, ma con due partite in più rispetto ai reatini. Occasione ghiottissima, dunque, ma Fabrizio Ferazzoli mette in guardia i suoi calciatori e l'ambiente circostante.

«È iniziato il mese decisivo - sottolinea il tecnico del Rieti alla vigilia del match -, quella di mercoledì sarà la prima di sei finali, una partita da affrontare con la testa e l'approccio giusto perché al di là della disparità di classifica esistente tra noi e loro, l'Atletico Lodigiani è reduce da una vittoria ed è intenta a evitare la retrocessione.

Noi siamo consapevoli del fatto che il destino di questa stagione è nelle nostre mani e tutto dipenderà esclusivamente da ciò che faremo, pertanto mi aspetto una grande prova di maturità da parte di tutti».

Squadra al gran completo, tra i disponibili torna anche Matteo Monteforte, ormai in ripresa dall'infortunio muscolare che lo ha di fatto tenuto fuori per gran parte della sua esperienza reatina. Tatticamente si dovrebbe tornare al 4-3-3 classico, con Simone Pezzotti di nuovo titolare nel tridente d'attacco insieme a Tramontano e Cavallari. Sulla mediana certe le presenze di Severoni e Lommi, mentre è ballottaggio tra Ferazzoli e Fiorucci. In difesa, davanti a Roversi, la coppia centrale sarà formata da Politanò e Zanette, con Peschiaroli e Nobile terzini di fascia.