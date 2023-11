Il Fc Rieti ospita l'Atletico Lodigiani e fissa l'obiettivo: i tre punti. Battisti: «Dipenderà dalla nostra interpretazione»

RIETI - Dopo il pari in rimonta di sette giorni fa, il Rieti torna tra le mura amiche e lo fa domenica alle 14,30 al Gudini ospitando l'Atletico Lodigiani, un avversario che attualmente naviga nella parte destra della classifica e contro la quale gli amarantoceleste cercano i tre punti per conservare la vetta della classifica del girone B.

Con Lommi squalificato in mezzo al campo, Politanò non in perfette condizioni e Nobile ancora non del tutto recuperato (potrebbe andare in panchina), Raffaele Battisti ha le scelte obbligate: 3-4-3 confermato con Fiorucci dal primo minuto in regìa in coppia con Ferazzoli e il giovane Bianchetti a completare il terzetto offensivo con Tramontano e Pezzotti, quest'ultimo fresco di laurea in Scienze Motorie conseguita proprio sabato 25 novembre all'Università de L'Aquila.

«Partite come quella di domenica - ammonisce il tecnico Battisti - possono rivelarsi facili o complicate a seconda di come riusciamo a interpretarle.

Noi dobbiamo andare in campo con la giusta determinazione per incanalarla il prima possibile e rendere tutto più semplice, contro un avversario che sicuramente ci aspetterà e proverà a strappare almeno un punto. Importante sarà anche non pensare ai risultati che possono maturare sugli altri campi dove si giocherà prima di noi, perché altrimenti rischiamo solo di fare confusione e perdere tempo. Concentrati sulla nostra partita e basta».