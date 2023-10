Real Gavignano Ponzano batte 3-2 Cittaducale al debutto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano conquista al debutto i primi tre punti nel girone B di Prima categoria battendo Cittaducale per 3-2. Al Valle Mentuccia vanno avanti i padroni di casa dopo pochi minuti con Nocelli, prima del pari di Mamang. Il jolly di Scarinci vale il 2-1 e nella ripresa Yuri Gherardo cala il tris. Nel finale il gol di Simoncelli riaccende le speranze degli ospiti che però devono arrendersi alla squadra di mister Galassetti.

Il primo tempo

Parte con il piede giusto Gavignano che al 7’ apre le marcature: fuga sulla sinistra di Giovannelli che serve in mezzo Nocelli il quale appoggia comodamente in rete da due passi per l’1-0 dei padroni di casa. Due minuti dopo ancora chance per la squadra di Galassetti: cross dalla destra di Ratini per l’inserimento sul secondo palo di Giovannelli ma il tiro al volo del centrocampista viene respinto in angolo da Caprioli. Il primo tentativo degli ospiti arriva al 13’ con la conclusione in controbalzo di Colantoni che termina alta. Al 14’ su un lancio lungo Gianfelice anticipa Patrizio Pennacchini e, una volta entrato in area, subisce da quest’ultimo un contatto da dietro: per l’arbitro Michela Orazi non ci sono dubbi, è calcio di rigore per Cittaducale e ammonizione per il difensore dei gavignanesi. Sul dischetto si presenta proprio Gianfelice che calcia centrale e il portiere Federico Pennacchini riesce ad intervenire di piede salvando il risultato (in foto). Al 18’ flirta con il pareggio Colantoni che si accentra e calcia di sinistro colpendo il palo interno alla destra di Pennacchini. Il pareggio degli ospiti è solo rimandato al 21’ quando Mamang si avventa su un lancio lungo di Gunnella, anticipando la difesa e beffando il portiere con un pallonetto di testa per l’1-1. La risposta di Gavignano è affidata a Migliorelli che alla mezz’ora prima colpisce di testa mandando fuori di poco e poi si coordina col sinistro girando a rete ma trovando la risposta con la punta delle dita di Caprioli il quale manda in angolo. Al 39’ arriva il 2-1 di Gavignano con il jolly di Scarinci: il difensore dei padroni di casa stoppa il pallone dopo una rimessa laterale e calcia senza pensarci due volte un lob dalla distanza trovando l’angolo lontano e portando i suoi sul 2-1 con un grandissimo gol poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Cittaducale prova a rimettere in piedi la partita giocando di rimessa ma non crea particolari pericoli alla difesa del Real. Al 65’ Gavignano cala il tris grazie alle forze fresche dalla panchina: assist del neo entrato Recchia da calcio d’angolo per la testa di un altro neo entrato, Yuri Gherardo, il quale salta più in alto di tutti a centro area e mette il pallone in rete per il 3-1. Sull’onda dell’entusiasmo, i padroni di casa provano a chiudere definitivamente la gara con la conclusione da dentro area di Recchia il quale calcia però a lato.

All’81’ disattenzione in disimpegno della difesa ospite che regala il pallone a Perrini il quale dal limite non punisce e manda a fil di palo. Cittaducale prova a rientrare in gara con l’ambiziosa rovesciata di D’Amelia che termina alta. All’85’ Simoncelli regala una speranza agli ospiti: dopo un calcio di punizione, la palla rimane nell’area di Gavignano e il neo entrato si avventa calciando al volo di sinistro e segnando sul primo palo il gol del 2-3. Nel finale nervoso (anche un’espulsione per un componente della panchina ospite dopo il triplice fischio) Gavignano resiste e porta a casa i primi tre punti della stagione.

Le dichiarazioni

Yuri Gherardo, attaccante Real Gavignano Ponzano: «Era importante partire con il piede giusto e con i tre punti. Quest’anno abbiamo una rosa lunga con molti elementi in grado di darci una mano dall’inizio o a gara in corso. Oggi siamo partiti bene e nelle ripresa abbiamo consolidato il vantaggio. Potevamo gestire meglio sul 3-1 ed evitare di rischiare il pari nei minuti finali ma tutto sommato la squadra ha retto. Questa vittoria ci dà fiducia per i prossimi impegni»

Danilo Degano, dirigente Cittaducale: «Abbiamo pagato caro diversi errori, le due reti del primo tempo nascono su due disattenzioni. Siamo una squadra con alcuni meccanismi ancora da rodare, alcuni segnali positivi si sono intravisti oggi, come l’atteggiamento e la voglia di restare sempre in partita. Un plauso va comunque fatto a Gavignano, squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di Seconda e che conosciamo bene. Andiamo avanti, sappiamo che c’è ancora molto su cui lavorare in vista delle prossime gare».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci (79’ Perrini), Pellegrini, D’Achille (58’ Recchia), Ratini (63’ Bernocchi), Giovannelli, Migliorelli (58’ Gherardo Y.), Nocelli, Luca (65’ Barnabei). A disp. Gobbi, Spadaccioli, Malizia, Mannelli. All. Galassetti

Cittaducale: Caprioli, Colantoni (79’ Murador), Carloni (53’ Simoncelli), Gunnella, Mancini, Ferretti (71’ Lorenzoni), Tempesta, Mamang, Beccarini, Gianfelice (53’ D’Amelia), Pirri (71’ Papo). A disp. Degano, Pandolfi, De Fulgentiis, Fiocco. All. Donati

Arbitro: Michela Orazi di Albano Laziale

Reti: 7’ Nocelli, 39’ Scarinci, 65’ Gherardo Y. (G), 21’ Mamang, 85’ Simoncelli (C)

Note: ammoniti: Pennacchini P., Scarinci, Bernocchi, Pennacchini F. (G), Gunnella, Tempesta (C), espulso a fine gara un componente della panchina di Cittaducale. Angoli: 5-3, spettatori 300 circa