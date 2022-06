Valle del Peschiera e Fiamignano Equicola, ultimi 90' per decidere chi salirà in Promozione. Incerta anche la sfida playout

RIETI - Domani, 2 giugno, ultima giornata del campionato di Prima categoria: tutto ancora da decidere, sia per il posto promozione che per il match playout, con gare che sapranno sicuramente regalare spettacolo ed emozioni.

Spicca il match tra Colle Salario e Valle del Peschiera, gara di vitale importanza per gli ospiti, forti del primo posto in cerca degli ultimi tre punti che gli permetterebbero di festeggiare la vittoria del campionato e l’automatica promozione, locali a trentotto punti a metà classifica. Altro match fondamentale in chiave classifica quello tra Fiamignano Equicola e Brictense, locali a meno un punto dal primato costretti a far punti per rincorrere fino alla fine il sogno promozione distante soli novanta minuti, ospiti al penultimo posto n classifica in attesa di conoscere l’avversario del match play out.

Derby che promette spettacolo quello tra Alba Sant Elia e Accademia Calcio Sabina, con i locali in cerca di punti per tentare il sorpasso su Ginestra e evitare la gara play out contro Brictense, ospiti a ventinove punti con la chance di sorpasso sull’Olimpus Roma per chiudere il campionato all’ottavo posto. Altro derby fondamentale per la classifica previsto in giornata, Castrum Donadei, al comunale di Poggio Nativo ospiterà Ginestra, locali a quarantatré con la voglia di far punti per chiudere il campionato in terza posizione, ospiti a ventiquattro in cerca dei tre punti per restare al quartultimo posto ed evitare il match playout contro Brictense, match tutto da vivere.

Gara in esterna per il Poggio San Lorenzo, in mattinata affronterà il Palombara, ospiti a trentasei punti per tentare il sorpasso sul Colle Salario e chiudere il campionato con una vittoria, locali a quarantadue al quinto posto in classifica.

A chiudere la ventiseiesima giornata del Campionato di Prima categoria il match tra Spes Poggio Fidoni e Castel Giubileo, locali a quarantuno punti con poco da chiedere alla classifica, ospiti all’ultimo posto con tredici punti già condannati alla retrocessione.

Una gara tutta “romana” prevista in giornata, l’Olimpus Roma ospiterà Monterotondo, locali a trenta punti a metà classifica, ospiti a quarantasei al terzo posto in classifica.

Programma gare (XXVI giornata, 2 giugno)

Colle Salario-Valle del Peschiera ore 11:00 (arbitro Mirko Germano di Ostia lido)

Fiamignano Equicola-Brictense ore 11:00 (arbitro Daniele Sisti di Viterbo)

Alba Sant'Elia-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino)

Castrum Donadei-Ginestra ore 11:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Palombara-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Marco Mastropietro di Civitavecchia)

Olimpus Roma-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Marco Impiglia di Roma 1)

Spes Poggio Fidoni-Castel Giubileo ore 15:00 (arbitro Michelangelo Zedda di Rieti)

Classifica

Valle del Peschiera 50

Fiamignano Equicola 49

Monterotondo 46

Castrum Donadei 43

Palombara 42

Spes Poggio Fidoni 41

Colle Salario 38

Poggio San Lorenzo 36

Olimpus Roma 30

Accademia Calcio Sabina 29

Ginestra 24

Alba Sant'Elia 22

Brictense 18

Castel Giubileo 13

Seconda categoria

Un match da recuperare invece per il campionato di Seconda categoria, Cittareale affronterà in casa il Centro Italia Micioccoli, gara che ha poco da chiedere alla classifica ma dall’alto agonismo, locali con la possibilità di aggancio su Moricone a quota ventotto punti, ospiti che tenteranno il sorpasso sul Torri in Sabina per chiudere il campionato al quinto posto, gara tutta da vivere.

Programma gare recupero (XIX giornata)

Cittareale-Centro Italia Micioccoli ore 11:00 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Classifica

Casperia 57

Atletico Cantalice 46

Piazza Tevere 43

Sporting Corvaro 38

Torri in Sabina 37

Centro Italia Micioccoli 35

Moricone 28

Cittareale 25

Santa Susanna 23

Velinia 23

Montorio Romano 23

Monte San Giovanni 23

Torpedo Rieti 22