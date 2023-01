Casperia riparte col piede giusto, un gol di Ricci decide il derby con l'Alba Sant'Elia: 1-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella decima giornata del campionato di Prima categoria va in scena al campo “Anselmo Belloni” di Montasola il derby tra Casperia e Alba Sant’Elia. Una gara intensa e combattuta da ambedue le squadre che i padroni di casa si aggiudicano per 1-0 grazie ad una prodezza di Ricci che realizza il gol decisivo ad inizio ripresa direttamente da calcio d’angolo.

Il primo tempo

Al 2’ primo tentativo a rete del Casperia con un assist di Armagno per Uduh che sotto porta non riesce a deviare il pallone e tre minuti dopo dalla parte opposta è la formazione ospite a sfiorare il gol con Gentile su un calcio di punizione concesso per fallo su Recchia. Al 10’ ancora Uduh impegna Chirciu in una parata a terra ed al 20’ ghiotta occasione per Armagno che non conclude un lancio in area di Pezza. Al 22’ replica l’Alba S.Elia con una girata al volo di Carmesini parata da Gentili e lo stesso portiere al 25’ sventa in uscita un’incursione di Di Carlo. Al 28’ finisce sul fondo una deviazione di testa di Uduh ed al 30’ è bravo Negri ad interrompere in modo magistrale un’azione di contropiede della squadra avversaria. Le azioni si susseguono senza esito da una parte e dall’altra: al 31’ Chirciu devia in angolo una conclusione di Mevoli ed al 32’ è Gentili a precedere Di Carlo. Al 40’ tiro di potenza di Ricci col pallone che sfiora l’incrocio dei pali ed al 41’ è bravo Leti ad interrompere sulla fascia destra una doppia incursione di Di Carlo. Finale di tempo ancora col Casperia in attacco e tiri di Ubah e Pezza fuori dallo specchio della porta.

Il secondo tempo

La partita si decide in apertura di ripresa: al 6’ il Casperia conquista un calcio d’angolo e direttamente dalla bandierina il capitano Ricci indovina la traiettoria giusta per battere Chirciu apparso indeciso nell’uscita. Una rete importantissima che i padroni di casa amministrano poi per tutto il secondo tempo. Al 16’ Gentili respinge una conclusione di Recchia ed al 19’ ancora Negri si mostra padrone assoluto della propria zona d’azione interrompendo ogni incursione avversaria. Le occasioni per i padroni di casa ci sono ancora con Pezza e Magnerini, oltre che con Uduh confermatosi anche oggi pedina fondamentale della formazione di mister Capulli. Nei minuti di recupero è bravo Gentili a deviare in angolo un pericoloso tiro di Di Carlo. Da segnalare l’esibizione sul campo nell’intervallo della gara delle majorettes di Casperia dirette da Desirèe Petrocchi.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Una partita difficile contro una buona squadra. Abbiamo sofferto sulle palle inattive ma riteniamo di aver comunque meritato la vittoria».

Massimo Ceci, presidente Casperia: «Sono orgoglioso di questa squadra che dopo un mese di sosta è rientrata in campo con il piglio giusto conquistando tre punti importantissimi. Ora ci concentriamo sulla partita di coppa di mercoledì».

Marco Pompili, tecnico Alba Sant’Elia: «La gara si è decisa su un episodio e purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze. Ce la siamo giocata ma la nostra formazione oggi è stata condizionata dalle assenze di quattro giocatori fondamentali. C’è da lavorare e ce la metteremo tutta, sperando che anche la fortuna sia in futuro anche dalla nostra parte».

Il tabellino

Casperia: Gentili, Leti, Pezza, Negri, Ubah (28’st De Angelis), Facchini, Magnerini, Mevoli, Armagno (40’st Flamini), Ricci, Uduh. . A disp. Antonelli, Sellitri, Zuccari, Giannini. All. Andrea Capulli

Alba Sant’Elia: Chirciu, De Bella, Testa, Carmesini, S.Diomande, Mancini, Gentile (34’st Alessandrini), A.Diomande, Darboe (20’st Pandolfi), Di Carlo, Recchia.A disp. Perotti, Miccadei. All. Marco Pompili

Arbitro: Matteo Patrignani di Roma1

Marcatore: 6’ st Ricci

Note: ammoniti Armagno, Mevoli, Pezza, Darboe, Carmesini; angoli 6-4.