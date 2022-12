Un gol di Marcheggiani regala tre punti d'oro all'Accademia Sabina: Alba ko 1-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria di misura al Comunale di Forano per l’Accademia Calcio Sabina che batte 1-0 l’Alba Sant’Elia nella settima giornata del girone B di Prima categoria. Una rete di Marcheggiani ad inizio ripresa regala i tre punti ai padroni di casa che salgono così a 8 punti in classifica, mentre gli ospiti scivolano all’ultima posizione.

Il primo tempo

Primo tempo dai ritmi bassi e con poche occasioni da rete. Pericolosi i padroni di casa all’8’ con Williams che colpisce al volo servito da Gatti ma il suo diagonale finisce sul fondo. Gli ospiti ci provano al 30’ con un colpo di testa di Diomande che non inquadra lo specchio. Al 35’ punizione per l’Alba Sant’Elia di Marchioni che finisce alla sinistra della porta difesa da Baldoni. Al 43’ ci prova l’Accademia con un tiro da centro area di Stanga ribattuto dalla difesa. Allo scadere punizione di Gatti che viene deviata dalla barriera e la palla esce di poco (in foto).

La ripresa

Passano trenta secondi dall’inizio del secondo tempo e l’Accademia sblocca la gara: cross dalla sinistra di Luca e sinistro al volo di Marcheggiani che in mezza girata batte il portiere ospite Chirciu il quale tocca ma non evita il gol dell’1-0. Al 60’ ancora i padroni di casa pericolosi da calcio d’angolo con il colpo di testa di Gattarelli che finisce a lato di poco. Al 75’ punizione per gli ospiti calciata dalla trequarti da Scardaoni e la palla colpisce colpisce la parte alta della traversa. Cerca il pari l’Alba Sant’Elia: all’86’ ci prova Liberali di testa ma è impreciso. Dopo due minuti pericolosi in contropiede i padroni di casa: Luca serve Gerini sulla corsa che mette in mezzo e trova Benedetti il quale manda alto da ottima posizione. Ultima chance per gli ospiti nel recupero con la conclusione da fuori di Recchia che si spegne di poco a lato.

Le dichiarazioni post gara

Simone Scaricamazza, allenatore Asd Accademia Calcio Sabina: «Oggi era importante vincere visti i risultati delle gare di stamattina. Spesso ho preteso un alto livello di gioco ai miei ragazzi, oggi l’importante era trovare i tre punti. Sono molto contento dell’atteggiamento, meritiamo di essere ripagati da questi risultati visti i sacrifici e gli sforzi che facciamo».

Marco Pompili, allenatore Asd Alba Sant’Elia: «Dopo questa gara ci ritroviamo in fondo alla classifica ma anche oggi mi sento di dire che non meritavamo la sconfitta. Nel primo tempo abbiamo rischiato poco e nulla, nella ripresa abbiamo concesso subito il gol ma ci siamo rimessi subito a testa bassa a giocare il nostro calcio per provare a recuperare la gara. Abbiamo avuto qualche occasione importante e un episodio dubbio con a mio avviso una deviazione di braccio della barriera in area su una punizione di Di Casimirro. Avremmo meritato di più».

Il tabellino

Asd Accademia Calcio Sabina: Baldoni, Papi, Williams, Gatti, Ceccarelli, Gattarelli, Benedetti (90’ Montagno), Pitotti (75’ Di Mario), Marcheggiani (80’ Polidori), Stanga (67’ Gerini), Luca. A disp. Farroni, Ratini, Greco, Bernocchi. All. Scaricamazza

Asd Alba Sant’Elia: Chirciu, Testa, Gentile, Carmesini, Gerbino (63’ Diomande M.), Mancini, Di Carlo, Marchioni (51’ Liberali), Diomande A. (78’ Di Casimirro), Scardaoni, Recchia. A disp. Samperna, Ceesay, Ismaili, Duraku. All. Pompili

Arbitro: Claudio Imbimbo di Tivoli

Marcatori: 46’ Marcheggiani

Note. Ammoniti: Gatti, Marcheggiani, Pitotti, Stanga (AC), Scardaoni (SE). Angoli: 6-3. Spettatori: 100 circa