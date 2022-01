U19 Regionale: Cantalice stravince nel derby contro l'Alba Sant'Elia

RIETI - Si è giocato giovedì 30 dicembre il derby tra Cantalice e Alba Sant'Elia, stravinto 7-0 dai padroni di casa e valevole come recupero della decima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B). I vincitori si piazzano, quindi, in nona posizione con 13 punti, mentre la squadra ospite rimane fanalino di coda a quota 2.

La gara

Sfida dominata da Cantalice fin dalla prima frazione, che si chiude con il risultato di 4-0 grazie ai gol di Poku, Battisti e Mostarda che si sommano ad un'autorete. Nella ripresa, nonostante l'impegno dell'Alba nel riaprire il match, la musica non cambia: la doppietta di Paris e la realizzazione di Mancini regalano ai biancorossi tre punti preziosi e il primo successo stagionale tra le mura amiche.

Il commento di Piero Lunari, tecnico del Cantalice

«Abbiamo giocato un'ottima partita, gestita con attenzione e grinta dall'inizio alla fine. Un successo importante, che arriva in un momento in cui avevamo assolutamente bisogno di un risultato positivo. Faccio i migliori complimenti ai miei giocatori, a cui auguro un buon 2022 e le migliori fortune per il futuro. Estendo il pensiero anche alle famiglie dei ragazzi, con la speranza che ciascuno di loro, così come tutti, possa lasciarsi presto alle spalle la brutta esperienza della pandemia e possa tornare ad allenarsi e a divertirsi con meno vincoli e maggiore serenità».