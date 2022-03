Accademia Sabina e Ginestra si dividono la posta: 2-2 e rimpianti per le occasioni sprecate. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria sul campo comunale di Borgonovo di Tarano si chiude sul pareggio per 2-2 il derby sabino tra Accademia Calcio Sabina e Ginestra. Una gara ricca di emozioni caratterizzata soprattutto per le numerose occasioni fallite in fase offensiva da ambedue le squadre.

Il primo tempo

Dopo due minuti dal fischio d’inizio sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con uno scatto in velocità di Williams (tra i migliori della sua squadra) sulla fascia sinistra del campo ed un assist al centro per Stefano Scaricamazza con il pallone che lambisce la traversa sulla conclusione del capitano-allenatore. Lo stesso Scaricamazza impegna al 6’ Mancinelli con un calcio di punizione dal limite dell’area. La replica del Ginestra avviene un minuto dopo con un’azione personale di Falchetti su cui chiude con abilità ed esperienza Ceccarelli: gli stessi giocatori sono protagonisti al 15’ quando il difensore dell’Accademia Calcio Sabina ribatte il pallone su una nuova incursione dell’avversario. Al 16’ Stanga effettua un cross dalla destra sul quale si fa trovare pronto Okhoueret ma la deviazione di testa termina alta. Al 21’ Farroni diventa protagonista con una pregevole uscita sui piedi di Falchetti lanciato a rete in solitaria ed al 30’ ancora Falchetti tenta senza successo di sorprendere il portiere avversario su assist di Vittori. Al 32’ però il Ginestra passa in vantaggio con un’azione in contropiede conclusa con un gran tiro di Sornoza sul quale nulla può il portiere avversario. Al 39’ la reazione dell’Accademia Calcio Sabina porta Pitotti a centrare la traversa su cross di Williams ed al 43’ arriva il pareggio con un gol di prontezza di Stanga, abile a risolvere una mischia in area. Passano due minuti ed arriva il gol del 2-1 a favore dei padroni di casa: su assist di Marcheggiani c’è una girata al volo di Balsamo che riscuote applausi da compagni e spettatori.

Il secondo tempo

Al 2’ subito una grande occasione per l’Accademia Calcio Sabina ma sul lancio in contropiede di Balsamo per Marcheggiani la conclusione del centravanti finisce a fondo campo. Al 7’ è bravo Farroni ad anticipare Sornoza ed al 10’ arriva il gol del pareggio ospite: la firma la mette questa volta Falchetti con una girata al volo che rimbalza sulla parte interna del palo e finisce in rete. Il 2-2 non appaga comunque le squadre che aumentano il ritmo di gioco e per due volte Mancinelli respinge le conclusioni di Williams al 14’ e di Okhoueret al 29’. Occasione mancata poi da Falchetti al 40’ che indirizza a lato solo davanti al portiere. Brivido al 41’ quando un malinteso tra il portiere ospite ed un suo compagno provocano un calcio di punizione indiretto per tocco irregolare del pallone ma sul successivo tiro di Scaricamazza Mancinelli devia in calcio d’angolo.

I commenti

Simone Scaricamazza, tecnico Accademia Calcio Sabina: «Una gara equilibrata ma accompagnata dal nostro rammarico per non aver concretizzato troppe occasioni. Potevamo chiudere la gara dopo il 2-1: purtroppo non ci siamo riusciti ed il pareggio non ci soddisfa di sicuro».

Massimiliano Manganaro, tecnico Ginestra: «Un risultato che ci va stretto per quanto si è visto in campo. Una gara combattuta ma corretta in cui abbiamo sprecato buone occasioni per cogliere la vittoria».

Il tabellino

Accademia Calcio Sabina: Farroni, Pitotti, Williams, Gatti, Ceccarelli, Cossu, Okhoueret, Stanga (19’ st Di Mario), Marcheggiani, Scaricamazza, Balsamo (31’ st Carosi). A disp. Sansoni, Papi, De Santis, Sordini, Colapietro, Piras, Luca. All. Simone Scaricamazza

Ginestra: Mancinelli, Baginka, Pandolfi, Marcelli, Panta, Valsecchi, Falchetti (40’ st Scarinci), Saccenti (36’ st Imperatori), Giusto (14’ st Priolo), Vittori (19’ st Dionisi), Sornoza. A disp. Tulli, Serafini, Tomassetti, Di Vetta. All. Massimiliano Manganaro

Arbitro: Ventura di Roma1

Marcatori: 32’ pt Sornoza, 43’ pt Stanga, 45’ pt Balsamo, 10’ st Falchetti

Note: ammoniti Cossu, Scaricamazza, Vittori, Panta; angoli 5-3