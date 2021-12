Derby pirotecnico: Fiamignano Equicola corsaro 4-3 sul campo dell'Accademia Sabina. Tabellino e commenti

RIETI – Quattro reti di Andrea Ranieri e tre di Mattia Marcheggiani caratterizzano al campo Comunale di Borgonovo di Tarano, nella decima giornata del campionato di Prima categoria, l’incontro tra Accademia Calcio Sabina e Fiamignano Equicola che la formazione ospite si aggiudica pertanto per 4-3 al termine di una partita avvincente e combattuta.

Il primo tempo

Parte subito in attacco la formazione allenata da Giancarlo Senneca che al 4’ passa in vantaggio con il primo gol del proprio centravanti: Marco Anselmi effettua un cross dalla sinistra e sotto porta Andrea Ranieri schiaccia in rete. Il Fiamignano insiste ed al 10’ un insidioso tiro dalla distanza di Antonio Anselmi viene respinto con i pugni da Farroni. Al 13’ arriva il pareggio dell’Accademia Calcio Sabina con una prodezza di Marcheggiani che risolve una mischia in area con una deviazione angolata. Farroni si fa trovare pronto al 16’ su una conclusione di Diego De Santis ed al 25’ su una punizione calciata da Matteo Ranieri. I padroni di casa reagiscono ed al 34’ un bel tiro di Marcheggiani viene deviato in angolo da Salustri e l’estremo difensore ospite blocca a terra al 39’ un tiro di Carosi servito da Marcheggiani. Al 41’ Matteo Ranieri sfiora la traversa su assist di Marco Anselmi ma sono i padroni di casa a portarsi sul 2-1 al 45’ ancora con Marcheggiani su una punizione calciata da Colapietro.

La ripresa

Il secondo tempo è ancora più intenso ed al 5’ il Fiamignano riagguanta il pari con il secondo gol di Andrea Ranieri: qualche scaramuccia sulle panchine e rimediano l’ammonizione i due tecnici dall’arbitro Di Benedetto. Al 23’ terzo gol ospite dopo una conclusione di A.Mattia De Santis respinta corta da Farroni e squadre ancora in parità al 35’ quando Islami atterra in area Luca lanciato a rete ed è rigore: sul dischetto va Marcheggiani che sigla la tripletta di giornata. Al 44’ però è ancora il centravanti ospite a battere di testa Farroni su un calcio piazzato per il definitivo 3-4. Da segnalare in pieno recupero una rovesciata di Benedetti parata da Salustri.

I commenti

Simone Scaricamazza, tecnico Accademia Calcio Sabina: «Abbiamo pagato le assenze di giocatori importanti ed è mancata la dovuta attenzione e concentrazione soprattutto sui calci piazzati. Eravamo stati bravi a riprendere il risultato ma poi non siamo riusciti a completarlo in modo favorevole».

Giancarlo Senneca, tecnico Fiamignano Equicola: «Una vittoria di carattere che premia l’impegno di tutto il gruppo. Eravamo partiti bene ma poi un calo mentale aveva favorito il rientro degli avversari annullato comunque dalla nostra convinta reazione. Un bravo a tutti in una gara che non era facile».

Il tabellino

Accademia Calcio Sabina: Farroni, Mencarelli (32’st De Santis), Sordini, Colapietro, Piras, Cossu, Stanga, Pitotti (25’ st Okhoueret), Marcheggiani, Luca, Carosi (20’st Benedetti). A disp. Glandarelli, Ratini, Di Mario, Ceccarelli, Scaricamazza, Del Bufalo. All. Simone Scaricamazza

Fiamignano Equicola: Salustri, Cosimi, Maceroni, D.De santis, S.Di Giovanni, Islami, A.M.De Santis, A.Anselmi, A.Ranieri, M.Ranieri, M.Anselmi. A disp. Pilati, Angelini, E.Di Giovanni, Dirdala, Esposito, Bertoldi, Di Marco. All. Giancarlo Senneca

Arbitro: Di Benedetto (Roma1)

Marcatori: 4’pt, 5’st, 23’st, 44’st A. Ranieri; 13’pt, 45’pt, 35’ st (rig.) Marcheggiani

Note: ammoniti Marcheggiani, Cosimi, Maceroni; angoli 2-8