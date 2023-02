Città di Rieti, ecco la “manita”: Accademia Sabina ko (5-1) e vetta confermata. Pagliarini: «Siamo stati perfetti». Foto

RIETI - C'è tanta reatinità nella cinquina con cui il Città di Rieti si sbarazza della malcapitata Accademia Calcio Sabina, battuta 5-1 al "Gudini" rispondendo allo squillo di Sacripanti che decide il derby di Monterotondo (1-0).

La larga vittoria che vale il primato e rimette in perfetto equilibrio anche la differenza-reti (+19) nei confronti degli eretini, porta la firma di due prodotti della terra reatina come Gianmarco Laurenti e Manuel Parente e viene impreziosita dagli squilli di De Dominicis, Cioffi e da quel tocco di carioca che non guasta mai che risponde al nome di Zanette.



Una partita mai stata in discussione, giocata col piglio giusto, che ben presto ha messo luce tra le due squadre e fatto emergere la reale differenza di caratura tra Città di Rieti e Accademia Calcio Sabina.



«Siamo stati perfetti - dichiara il tecnico Mirko Pagliarini - abbiamo giocato mettendo in evidenza le nostre potenzialità e il risultato è stata la logica conseguenza. Continuiamo di questo passo e alla fine tireremo le somme anche perché Monterotondo non molla».