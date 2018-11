RIETI - Kevin Bonifazi torna a vestire la maglia azzurra. Il difensore originario di Toffia risulta tra i 27 giocatori che il tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio ha convocato per la doppia sfida amichevole contro l'Inghilterra (giovedì 15 novembre) e contro la Germania (lunedì 19 novembre): entrambe le gare saranno trasmesse in diretta da Rai 2 alle 18.30. Dunque, un nuovo riconoscimento per il giocatore di proprietà del Torino e in prestito alla Spal, con la quale ha segnato un gol all'Olimpico contro la Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA