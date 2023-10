Federico Dionisi segna il primo gol in maglia Ternana: è il 118esimo in B

RIETI - Federico Dionisi riprende la corsa al titolo di bomber alltime della serie B. A Modena l'attaccante reatino ex Frosinone e Ascoli ha segnato il primo gol con la maglia della Ternana, il 118esimo in B, anche se non è servito a evitare la sconfitta agli umbri, ora penultimi in classifica. Dionisi è stato lesto ad approfittare di un rimpallo in area per siglare il 2-1 al 94'.