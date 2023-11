Amatrice Rieti giocherà a porte chiuse al Green Park il big match contro Pomezia

RIETI - A seguito dei lavori di manutenzione che interesseranno il terreno di gioco dello stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno", la sfida al vertice fra Amatrice Rieti e Pomezia Calcio 1957, in programma per domenica 5 novembre e valida per l'11° turno del campionato di Eccellenza, si disputerà presso il campo sportivo "FD 18 Green Park" (via della Foresta 16), con inizio alle ore 14.30 ma a porte chiuse.

La nota del club

«La capienza dell'impianto attualmente fissata per legge ci consentirebbe di ospitare solo una piccola parte di tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a inizio stagione; per evitare disparità di trattamento, si è scelto dunque di disputare l'incontro a porte chiuse. Il match sarà in ogni caso trasmesso in diretta streaming sull'app "My Soccer Player", disponibile gratuitamente. La Ssa Rieti sta lavorando alacremente per consentire, in vista delle prossime partite, un afflusso di spettatori quanto più ampio possibile, consapevole che il sostegno della tifoseria è fondamentale per spingere la squadra ad ottenere prestazioni e risultati convincenti. Sarà dunque premura della Società informare la cittadinanza sui successivi sviluppi».