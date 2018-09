di Mattia Esposito

RIETI - Ora arriva anche l'ufficialità: Rieti-Casertana si giocherà a porte chiuse, come anticipato ieri. Lotta contro il tempo per aprire le porte per la gara con la Cavese prevista il 28 settembre, ma il rischio di vedere negato l'accesso al pubblico resta alto.



LA NOTA DEL FC RIETI

Si informano tutti i sostenitori che l’ordinanza del Prefetto di Rieti è arrivata in data odierna e che la gara Rieti-Casertana in programma il 22 settembre 2018, alle ore 20,30, presso lo Stadio Centro Italia “Manlio Scopigno”, si disputerà in assenza di pubblico.

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA