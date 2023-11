Il Pomezia sbanca il Green Park La Foresta: 3-1 all'Amatrice Rieti che scivola a -5 dalla capolista. Foto

RIETI - Bomber Rossi illude, poi l'Amatrice Rieti crolla sotto i colpi di Massella e Corsetti e il Pomezia sbanca il Green Park La Foresta vincendo nettamente 3-1.

Capolista in fuga ufficialmente, a + 5 dagli amarantocelesti che scivolano al terzo posto insieme a Montespaccato e Maccarese.

Poteva essere la domenica giusta per operare l'aggancio in vetta e l'avvio di gara era di quelli che lasciava presagire qualcosa di importante: un paio di occasioni sottoporta, poi il gol di rapina di Daniel Rossi e un primo tempo chiuso in vantaggio per 1-0, base di ripartenza per una ripresa da protagonisti. E invece? Invece capita che il Pomezia non molla, salgono in cattedra i big e in dieci minuti scarsi Massella e Corsetti confezionano un uno-due micidiale che ribalta completamente la partita portando avanti i rossoblù. Ad allungare il passo ci pensa, poi, Palombi che al 67' chiude definitivamente i conti vanificando l'ultima mezz'ora di gioco di un'Amatrice Rieti che ancora una volta 'stecca' negli scontri diretti, almeno nel risultato.

Stagione ancora lunga, classifica fluida e in continua evoluzione, ma è chiaro che qualcosa in questo momento non sta funzionando a dovere: quattro sconfitte in 11 gare sono probabilmente troppe anche per una società che, per bocca del ds Mattia Di Loreto, ha sempre dichiarato di voler prima guadagnare la salvezza, per poi mirare a ben altri traguardi, ma è evidente che gli investimenti estivi per allestire una rosa di primissimo livello, attualmente non sono perfettamente in linea con la tabella di marcia.

C'è da scommettere che il patron Tito Capriccioli e il suo entourage rifletterà a lungo su come raddrizzare quanto prima la rotta e col mercato 'di riparazione' alle porte non è da escludere qualche aggiustamento che consente all'Amatrice Rieti di restare in scia delle battistrada per non mettere ulteriore 'luce' tra sé e la zona-promozione.

Il tabellino

Amatrice Rieti: Egidio, Sciarra, Scipioni, Di Nicola, Fiscaletti A. (73' Tiraferri), Fiscaletti S. (71' Battisti), Di Nicola (67' Monaco Di Monaco), Covarelli (67' Donatangelo), Mattei, Giovannini (76' Yakovlev), Rossi. All. Angelone.

Pomezia Calcio 1957: De Angelis, Lahrach, Pizzuto, Costantini, Palombi, Gasperini, Rizzitelli (45' Pagliaroli), Lo Pinto (15' Capodoglio); Massella (81' Ilari), Corsetti (67' Fofi), Lombardo (45' Penna). All. Gagliarducci.

Arbitro: Melloni di Modena (Panella di Ciampino e Valenti di Roma 2)

Marcatori: 38' Rossi (R), 52' Corsetti (P), 60' Massella (P), 67' Palombi (P)