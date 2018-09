IL COMMENTO

RIETI - Una Spes Poggio Fidoni molto rimaneggiata cede in trasferta alla Vigor Cisterna nella prima giornata di C1. Finisce 3-1 in favore della squadra pontina che riesce a sfruttare al meglio le occasioni create. Dopo il 2-0 in favore dei padroni di casa, accorcia le distanze Chiavolini per i gialloverdi, sul finale la rete del definitivo 3-1. Da segnalare anche un legno colpito da Barbera.Il tecnico dei gialloverdi Fabio Luciani commenta così la gara: «Considerando il valore dell'avversario che sul campo amico si esprime al meglio e le numerose defezioni a cui abbiamo dovuto sopperire giudico la prestazione della mia squadra, che è stata in partita dal primo all'ultimo minuto, altamente positiva sia sotto il profilo fisico che caratteriale che sotto l'aspetto tecnico tattico. Il risultato ci sta molto stretto. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa ed essere più cinici sotto porta ma sono molto fiducioso».Sabato prossimo al PalaSpes (calcio d'inizio alle 18) l’esordio casalingo contro lo Sporting Hornets.Aranova – Virtus Fenice 3-0Real Ciampino – Pro Calcio Italia 7-4Tc Parioli – NordovestVigor Cisterna – Spes Poggio Fidoni 3-1Sporting Hornet – Albano 2-3Real Fabrica – Carbognano 1-3Cortina - CCCP 1987 5-5Aranova, Real Ciampino, Carbognano, Vigor Cisterna, Albano 3Cortina, Parioli, CCCP, Nordovest 1Sporting Hornets, Spes Poggio FIdoni, Real Fabrica, Virtus Fenice, Pro Calcio Italia 0Albano – Real FabricaCarbognano – Real CiampinoCCCP – AranovaNordovest – Vigor CisternaPro Calcio Italia – CortinaVirtus Fenice - ParioliSpes Poggio Fidoni – Sporting Hornets