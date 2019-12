ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

UNDER 21 MSG

RIETI - Finisce 3-3 il derby della nona giornata del campionato di C2 tra Msg Rieti e Cures. Partita combattuta sin dall’inizio durante la quale entrambe le formazioni hanno avuto l’occasione di allungare non riuscendo a imprimere l’accelerata decisiva per portare a casa il match. Alla tripletta di Serilli per Msg Rieti rispondono i sabini con le reti di Demauro, Cera e Leandri.«Partita dai toni agonistici elevati come si addice a un derby - dice il tecnico del Msg Rieti, Mirko Faliló - dal punto di vista tecnico avremmo dovuto fare decisamente meglio. Purtroppo in questo momento della stagione veniamo puniti a ogni minimo errore. Accettiamo questo pareggio che ci deve spingere a lavorare con maggiore impegno per portare a casa la vittoria».«Un derby agguerrito e ricco di emozioni fino alla fine - racconta l’allenatore del Cures, Fabio Luciani - Potevamo mettere le mani sulla gara in più di un momento ma alla fine potevamo anche perderla per cui accetto il verdetto del campo e spero che questa gara sia lo spartiacque della stagione e faccia da presagio a un cambio di rotta decisivo in positivo».Gap - Casalbertone 1-0Lositana - Valentia 5-4Nazareth - PGS Santa Gemma 1-2Parioli - San Vincenzo de Paoli 7-0Epiro - L’Airone 3-3Settecamini - Bracelli 3-1Pgs Santa Gemma 27Valentia 19Gap, Nazareth 16Casalbertone 15Cures, Epiro, Lositana 13Tc Parioli, Msg Rieti, San Vincenzo de Paoli 12L’Airone 8Settecamini 3Bracelli 2Arriva una sconfitta interna per la formazione under 21 del Msg Rieti. Ad imporsi è il Laurentino Forte per 6-4. In rete per i reatini Gouaiche, Fattori, Pirri e Grifoni. «Partita bella e combattuta - dice il ds del Msg Giuseppe Venice - alla fine,con grinta e tenacia abbinata a qualche episodio fortunato ha prevalso la squadra ospite,dimostrando quanto sia alto ed equilibrato il livello di questo campionato Under 21. Complimenti a loro e noi, lavoriamo sodo come sempre».