Ultimo aggiornamento: 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due sconfitte su altrettante partite nell’andata del primo turno di Coppa Lazio per le formazioni reatine: Monte San Giovanni e Cures cadono sui campi di Arca e Compagnia Portuale.Torna con una sconfitta per 5-1 il Monte San Giovanni dalla trasferta romana contro l’Arca. Di Persico l’unica rete dei reatini. A influire sul risultato la non brillante condizione atletica, viste le sole tre settimane di preparazione, oltre che la sfortuna. I ragazzi di Valloni hanno colpito ben quattro legni nel corso del match. «Perdere 5 a 1 in questa prima partita ufficiale disputata a Roma sotto un sole cocente, per quanto ci possa far male sotto l'aspetto morale, ci può stare, perché per di fatto questa squadra ha appena tre settimane di lavoro sulle gambe ed è, obiettivamente, in totale ricostruzione sia sotto l'aspetto tecnico che quello comportamentale - afferma mister Danilo Valloni - Sono consapevole che questa condizione sfavorevole di sofferenza perdurerà almeno per altri due mesi dopodiché finalmente si potrà vedere e quindi giudicare meglio tutto il nostro operato, ovvero mio, della società e di tutti i giocatori. Sabato prossimo, nella gara di ritorno di Coppa, proveremo a ribaltare il risultato nelle nostre mura amiche, e solo alla fine al fischio finale potremmo tirare le prime conclusioni».Esordio amaro anche per il Cures che viene sconfitto in trasferta dalla Compagnia Portuale per 4-2. Firmano le due reti sabine Fruscella e Scappa. Una sconfitta che non abbatte la squadra di Lelli che al ritorno ha tutte le intensioni di ribaltare il risultato. «Era la prima partita ufficiale in un campionato regionale – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani – sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare, loro sono una squadra abituata ad affrontare il regionale. Nel primo tempo abbiamo subìto molto la Compagnia portuale riuscendo grazie al nostro portiere a rimanere in partita, trovando in chiusura di tempo il gol del pareggio. Nella ripresa complice una disattenzione in avvio abbiamo subìto il 2-1, rete che ci ha tagliato letteralmente le gambe. Dopo essere andati sotto 3-1 la squadra ha avuto una reazione che ci ha permesso di accorciare le distanze. Sul finale purtroppo i padroni di casa hanno trovato il 4-2».