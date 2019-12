LE DICHIARAZIONI NEL POST GARA

RIETI - Dopo il pareggio contro l'Avellino il Real Rieti torna a vincere in campionato, e lo fa mandando al tappeto, senza appello, il Todis Lido di Ostia. Ottima prestazione degli amarantocelesti, che al PalaDiFiore si impongono con il punteggio di 4-1. Volendo trovare l'unico limite al Real visto stasera, sicuramente le tantissime occasioni da gol sbagliate, ma senza Ramon, Moura, Juanjo e Rafinha la risposta complessiva è stata ottima. Primo gol in amarantoceleste, all'esordio, per Titon.E' proprio il Real a partire forte, creando subito almeno due occasioni nitide, ma rischiando anche qualcosa in occasione di tre ripartenze di Esposito e compagni. Il vantaggio però lo sigla proprio la formazione amarantoceleste, che chiude una splendida azione con il sedicesimo in campionato di Fortino per lo 0-1. Subito dopo il Real avrebbe ancora diverse occasioni per il raddoppio, ma un super Di Ponto para tutto e si va al riposo sullo 0-1.Anche in avvio di ripresa il Real costruisce fiumi di palle gol, ma un pizzico di imprecisione e ancora un super Di Ponto mantengono tutto inviariato. Il guizzo giusto però lo trova Rafael, che fa 2-0. Il Real però ha un piccolo passaggio a vuoto e Lutta ne approfitta per accorciare sull'1-2. La reazione è immediata e Titon, su assist di Fortino, appoggia in rete il tris. Forse è qui che si chiude la partita, perché il Todis non ha forza e qualità per provare ad impensierire il Real, che chiude la partita con Rafael sul portiere di movimento dei padroni di casa. Termina cosi 1-4.Vittoria importante che permette di rimanere in scia di Pesaro ed Acqua&Sapone, rispettivamente prima e seconda con 33 e 32 punti, con il Real che sale a quota 29, terzo insieme al sandro Abate, e ora avrà due partite in casa: il 27 dicembre ultima di andata contro la Feldi Eboli, poi il 4 gennaio il Meta Catania. Quella del PalaDiFiore potrebbe essere stata l'ultima partita in amarantoceleste per Jeffe, uscito nel primo tempo per infortunio.Il pensiero del patron Roberto Pietropaoli è proprio per l'ex capitano e attuale tecnico insieme a Cundari: «Il pensiero va a lui, uomo straordinario a cui sono incredibilmente legato. A lui va il grazie da parte mia e nostra, Rieti dovrebbe esserne orgogliosa. Regalargli una standing ovation al PalaMalfatti? Si, ci stiamo pensando, magari con una gara amichevole durante la sosta. Per quanto riguarda la gara, siamo stati superiori. Bene cosi».Al termine della gara la disamina di Jeffe: «Una vittoria d’autorità – dice il tecnico – la squadra ha giocato con molta attenzione, una vera e propria prova di maturità. Su questo campo hanno sofferto tutte le grandi, ma stasera ho visto un gruppo di qualità, di personalità, di carattere. Ora cerchiamo di chiudere l’anno in bellezza, venerdì arriva Eboli e ne approfitto per invitare tutti i nostri tifosi a seguirci e sostenerci, non prima di avergli augurato buone feste».: Di Ponto, Gattarelli, Motta, Rocha, Lutta, Esposito, Adamo, Giampaolo, Cutrupi, Rengifo, Scalambretti, Cerulli, Cammisa. All. Grassi: Tondi, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, De Luca, Bucci, Romano, Jeffe, Guadagnoli, Javi Roni, De Michelis, Titon, Relandini, Tornatore. All. Cundari: Beneduce (Nola) e D’Alessandro (Policoro): 2'57'' pt Fortino (R), 4'22'' st Rafinha Novaes (R), 6'44'' Lutta (L), 7'35'' Titon (R), 15'27'' Rafinha Novaes (R): ammoniti Cutrupi (L), Rengifo (L), Tondi (R), Rocha (L).Real Arzignano- Cybertel Aniene 1-1Meta Catania - Italservice Pesaro 0-3Feldi Eboli - Signor Prestito Cmb 2-2Cdm Futsal Genova - Acqua&Sapone Unigross 0-3Kaos Mantova- Lynx Latina 10-2Colormax Pescara - Came Dosson 4-4Italian Coffee Petrarca - Sandro Abate Avellino 2-6Italservice Pesaro 33Acqua&Sapone Unigross 32Real Rieti e Sandro Abate 29Came Dosson 27Kaos Mantova 26Meta Catania 25Feldi Eboli 23Signor Prestito Cmb 19Colormax Pescara 16Italian Coffee Petrarca e Cdm Futsal Genova 11Todis Lido di Ostia e Lynx Latina 9Real Arzignano 7Cybertel Aniene 6